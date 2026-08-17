Estos productos permiten que parte de las primas pagadas por el cliente se acumulen o se inviertan durante la vigencia del contrato.
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Zulema Ramirez Huancayo
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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) endureció las reglas para las compañías de seguros al incorporar como infracción grave el no pagar o pagar fuera del plazo los componentes de ahorro y/o inversión de determinados seguros, así como los intereses que correspondan.

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