El seguro de desgravamen es una póliza que cancela la deuda pendiente con el banco o la caja en caso de fallecimiento del titular del crédito. | Foto: Freepik
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Zulema Ramirez Huancayo
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Antes de la contratación de un crédito hipotecario, vehicular o de consumo, una de las condiciones casi automáticas era adquirir un seguro de desgravamen.

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