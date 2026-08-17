Claro ampliará su infraestructura de fibra óptica en distintas regiones del país. Foto: Andina
Claro ampliará su infraestructura de fibra óptica en distintas regiones del país. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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El mes pasado,. Con esta operación, que aún espera la autorización del , la compañía busca fortalecer su posición en el mercado de banda ancha fija del país. Mientras avanza ese proceso, ¿qué prepara la empresa para fortalecer su infraestructura?

En paralelo a la adquisición de Wow, Claro Perú proyecta desplegar 5,429 kilómetros de fibra óptica durante 2026, el mayor avance anual de esta infraestructura desde 2021. El plan contempla obras en 24 departamentos y apunta a ampliar la capacidad de su red frente al crecimiento de la demanda por servicios de conectividad.

De acuerdo con información de la empresa, hasta julio de este año se habían instalado 1,746 kilómetros de fibra óptica, lo que representa un avance de aproximadamente 32% respecto de la meta anual. Con ello, entre 2021 y julio de 2026, el operador acumula 22,079 kilómetros de fibra óptica desplegados en el país.

Claro proyecta desplegar 5,429 kilómetros de fibra óptica durante 2026, su mayor expansión anual de esta infraestructura desde 2021. Foto: Andina
Claro proyecta desplegar 5,429 kilómetros de fibra óptica durante 2026, su mayor expansión anual de esta infraestructura desde 2021. Foto: Andina

¿Dónde desplegará la red de fibra óptica?

El plan de expansión comprende proyectos en 24 departamentos, tanto en ciudades como en localidades donde la infraestructura de telecomunicaciones aún es limitada.

Entre los principales tramos previstos figuran Churín–Oyón–Cajatambo, Chacas–Jircán–Tingo María, Tingo María–Tocache, Sijuaya–Torata, Camaná–Mollendo y Kiteni–Quellouno. Estas redes forman parte de la infraestructura de transporte de datos y permitirán incrementar la capacidad de transmisión de información entre distintas localidades.

Según la compañía, la extensión proyectada para este año equivale aproximadamente a la distancia entre Tumbes y Tacna, en un recorrido de ida y vuelta.

La empresa señaló que la ampliación de la red responde al crecimiento sostenido del tráfico de datos y a la necesidad de fortalecer la infraestructura que soporta servicios como internet fijo de alta velocidad, teletrabajo, educación virtual, telemedicina, comercio electrónico y otros procesos de digitalización.

El despliegue se produce en un contexto en el que el mercado de telecomunicaciones podría experimentar cambios con la incorporación de Wow a la operación de Claro, siempre que la transacción obtenga el visto bueno de Indecopi. De concretarse, la empresa reforzaría tanto su cobertura de fibra óptica como su participación en el segmento de internet fijo.

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