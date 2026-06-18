Claro lanzó un Web Application Firewall (WAF, plataforma que filtra y bloquea el tráfico malicioso en aplicaciones web y servicios digitales críticos) desarrollado con Radware —empresa israelí de ciberseguridad en la nube— para cubrir una brecha que, según sus cifras, concentra el 57% de los ciberataques a la banca peruana.

El producto responde a una transformación estructural en el mercado. El modelo tradicional de protección —instalar un equipo físico en las oficinas del cliente como muro de contención frente a posibles ataques— ha perdido protagonismo frente a los servicios gestionados: equipos externos que monitorean sistemas de forma remota y continua. “La mayor parte del crecimiento de la demanda está en los servicios gestionados”, señaló Mariano Orihuela, director de mercado corporativo de Claro Perú.

Y dentro de ese universo, hay un flanco que creció más rápido que la protección disponible. Se trata de las APIs (puentes digitales que conectan aplicaciones y sistemas), que fueron concebidas con una estructura de acceso limitado pero que la masificación tecnológica las convirtió en un punto de entrada para los ciberdelincuentes. “Ya encontraron la manera de vulnerar una API”, advirtió el ejecutivo.

Hoy casi todas las empresas —desde bancos que procesan pagos hasta entidades del gobierno digital— tienen al menos una aplicación o servicio web que utiliza APIs, y la mayoría las tiene desprotegidas.

Mariano Orihuela, director de mercado corporativo de Claro Perú.

Claro duplicará su centro de ciberseguridad en 2027 y apunta a doble dígito

Claro respalda esta apuesta con cifras concretas. Según datos de Osiptel, América Móvil invirtió S/ 1,411 millones en el sector telecomunicaciones durante 2025, equivalente al 35.7% del total invertido en el país ese año (S/ 3,948 millones). “Estamos casi 2.5 veces por encima del que nos sigue en inversión, y casi 20 veces por encima de otra empresa que quiere competir en el rubro de comunicaciones empresariales”, sostuvo el ejecutivo.

Esa inversión sostiene un portafolio que incluye servicios gestionados, desarrollo de aplicaciones, infraestructura de nube propia y alianzas con los principales proveedores globales como AWS, Oracle y Huawei Cloud.

Actualmente, la firma opera el CISOC (Customer Security Operations Center), su centro de operaciones de ciberseguridad ubicado en Villa El Salvador, con equipos complementarios en su sede de Nicolás Arriola y personal desplegado a nivel nacional.

Para el primer trimestre de 2027, la compañía planea duplicar integralmente su capacidad instalada: plataformas, personal, espacio y consolas de monitoreo.

En cuanto a clientes, Claro Empresas —negocio corporativo de la compañía— atiende a cerca de 15,000 empresas, entre ellas siete de los ocho principales bancos del Perú y más del 70% de las grandes mineras del país.

La proyección para 2026 es crecer a doble dígito, impulsada por la penetración de nuevos servicios digitales en sectores que aún no han madurado en materia de protección. “Los daños van más allá de lo económico. Cuando se vulnera el tema reputacional, eso muchas veces no tiene precio”, advirtió.

Un ciberataque puede costar entre US$ 500,000 y US$ 3 millones dependiendo del tamaño de la empresa, sin contar las sanciones derivadas de la Ley de Protección de Datos del Consumidor. “Hoy todas las empresas del Perú tienen que cumplir esa ley y responder inclusive legalmente”, sostuvo.

Claro opera el CISOC (Customer Security Operations Center), su centro de operaciones de ciberseguridad ubicado en Villa El Salvador, con equipos complementarios en su sede de Nicolás Arriola y personal desplegado a nivel nacional.

La IA hackea y defiende a la vez: Claro explica el nuevo campo de batalla

Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en un factor determinante en la evolución de la ciberseguridad, tanto para atacar como para defender. “Se utiliza la IA para hacer el mal, pero también está incorporada en los mecanismos de defensa”, afirmó el ejecutivo de Claro.

Los ciberdelincuentes la emplean para identificar vulnerabilidades con una velocidad antes impensable, mientras que las plataformas de defensa la incorporan para analizar patrones, aprender de cada incidente y responder casi en tiempo real.

El ejecutivo puso como ejemplo el impacto que generó Claude, el modelo de inteligencia artificial Miythos de Anthropic, cuyo potencial demostró que plataformas con arquitecturas de ciberseguridad consideradas sólidas durante años podían ser vulneradas en cuestión de días. “Fue en remezón”, describió.

Ante ello, Anthropic convocó a empresas líderes del sector para desarrollar modelos de defensa que puedan responder con la misma capacidad tecnológica en caso de que herramientas de ese calibre caigan en manos equivocadas. Eso, dijo, obliga a toda la industria a incorporar IA en sus soluciones de defensa de forma urgente y permanente.

Más datos sobre Claro.

Adopción digital. Claro ha visto tasas de crecimiento de hasta triple dígito en la adopción de tecnologías digitales por parte de sus clientes empresariales.

Claro ha visto tasas de crecimiento de hasta triple dígito en la adopción de tecnologías digitales por parte de sus clientes empresariales. Lanzamientos. La división corporativa de Claro cuenta con una hoja de ruta de lanzamientos tecnológicos cuyos detalles aún no pueden revelar, pero que apuntan a evolucionar los servicios actuales mediante la incorporación de nuevos modelos de IA.

La división corporativa de Claro cuenta con una hoja de ruta de lanzamientos tecnológicos cuyos detalles aún no pueden revelar, pero que apuntan a evolucionar los servicios actuales mediante la incorporación de nuevos modelos de IA. Corporativo. Claro Empresas ha registrado un crecimiento sostenido en su cartera de clientes, con una tasa superior al 5% alineada al desempeño general de la compañía.

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