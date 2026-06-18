Claro Empresas ha registrado un crecimiento sostenido en su cartera de clientes, con una tasa superior al 5% alineada al desempeño general de la compañía. (Foto: Difusión)
Claro Empresas ha registrado un crecimiento sostenido en su cartera de clientes, con una tasa superior al 5% alineada al desempeño general de la compañía. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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El mercado peruano de ciberseguridad supera los US$ 200 millones y no da señales de desaceleración. En ese contexto, Claro Empresas —división corporativa de América Móvil— acaba de lanzar una nueva plataforma de protección desarrollada con el gigante global de ciberseguridad Radware para hacer frente a una de las brechas de seguridad de mayor crecimiento en el país. ¿Cuáles son sus planes de expansión y qué papel jugará la Inteligencia Artificial?

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