Una tienda de Claro en Cali, Colombia.
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Agencia Bloomberg
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La empresa mexicana América Móvil SAB busca adquirir algunas operaciones de telecomunicaciones de Grupo Salinas en Colombia como parte de un impulso para expandir su presencia en la región.

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