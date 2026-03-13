Claro, la filial colombiana del conglomerado de telecomunicaciones propiedad del multimillonario mexicano Carlos Slim, presentó una “solicitud de preevaluación” ante la autoridad de competencia colombiana SIC para una posible integración de negocios con Azteca Comunicaciones, que incluye la compra de una red de fibra óptica, informó América Móvil en un comunicado. La noticia fue reportada primero por DPL News.

América Móvil ha señalado que busca expandirse en América Latina. El mes pasado, ejecutivos dijeron en una conferencia con inversionistas que estaban en busca de acuerdos “pequeños” en la región.

LEA TAMBIÉN: América Móvil y Entel presentan oferta conjunta por Telefónica Chile

El dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas, por su parte, está monetizando activos tras acordar pagar casi US$ 1,900 millones al gobierno mexicano en una disputa fiscal que se extendió por una década.

América Móvil ha enfrentado mayor competencia en el mercado mexicano de telecomunicaciones debido a la aplicación de regulaciones asimétricas hace más de una década. Esas normas fueron diseñadas para debilitar su dominio en el sector.

A medida que nuevos jugadores ingresan al mercado, la empresa prevé una mayor consolidación en México y también busca ampliar sus horizontes en otros países. América Móvil se retiró de una oferta conjunta con Entel S.A. por activos de Telefónica Chile, y los ejecutivos señalaron en febrero que la operación resultó demasiado compleja.

Para Claro, la evaluación de esta integración responde principalmente a la posibilidad de generar sinergias operativas que permitan estabilizar y mantener esta infraestructura, la cual actualmente presenta fallas que impactan la calidad del servicio, según el comunicado de América Móvil.

“Aunque no se trata de un activo atractivo desde el ámbito comercial, su adecuada operación resulta clave para garantizar la continuidad de la conectividad en territorios donde actualmente no existen alternativas de red”.

Un portavoz de Grupo Salinas dijo que la solicitud sigue una conclusión similar de la compañía en Colombia, donde una de sus filiales entró en proceso de insolvencia después de que las inversiones no lograran generar el tráfico potencial proyectado en una licitación del gobierno.

Claro opera en 1,104 municipios de Colombia con una red de más de 10,660 torres y servicio 5G en 59 ciudades, según la empresa. Cuenta con más de 40 millones de usuarios y ofrece telefonía fija, internet de banda ancha y televisión por cable a más de 3 millones de hogares.