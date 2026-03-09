La competencia por captar usuarios móviles se mantiene activa en el mercado peruano. Durante febrero, 474,439 líneas cambiaron de operador, según informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). El resultado representa una caída de 5.94% frente a enero, cuando se registraron 504,397 portaciones, aunque el nivel se mantiene elevado dentro de la dinámica competitiva del sector.

En enero, el número de portaciones había superado nuevamente el medio millón de operaciones tras dos meses por debajo de ese umbral. De acuerdo con el regulador, el indicador creció 9.38% frente a diciembre de 2025, cuando se registraron 461,159 cambios de operador, lo que refleja la intensa competencia entre las empresas por captar nuevos usuarios y fidelizar a los actuales.

El volumen de portaciones continúa mostrando variaciones mes a mes. En periodos anteriores se registraron cifras superiores a 500,000 cambios de operador, lo que evidencia una dinámica aún fluctuante.

Claro, Entel y Bitel registraron saldos positivos en portabilidad móvil. (Fuente: OSIPTEL)

Este comportamiento podría anticipar el inicio de una etapa de mayor estabilidad en un mercado cercano a la madurez.

Claro, Entel y Bitel ganan líneas en portabilidad

Entre las principales empresas operadoras, Claro obtuvo el mayor saldo positivo de portabilidad en febrero, con 14,765 líneas móviles ganadas. De acuerdo con las cifras del regulador, la compañía registró 154,286 líneas ganadas frente a 139,521 perdidas durante el mes.

Otras operadoras también lograron captar más usuarios de los que perdieron. Entel registró un saldo positivo de 5,023 líneas, con 121,762 líneas ganadas y 116,739 perdidas. En tanto, Bitel obtuvo un saldo positivo de 1,541 líneas, producto de 107,189 líneas ganadas y 105,648 perdidas.

Por su parte, Movistar registró un saldo negativo de 21,347 líneas, tras reportar 91,073 líneas ganadas frente a 112,420 perdidas durante el mes.

El crecimiento de la fibra óptica continúa impulsando la expansión del mercado de internet fijo en Perú. (Foto: Osiptel)

Portabilidad de líneas fijas

En telefonía fija, 6,499 líneas cambiaron de operador en febrero, lo que representó un incremento de 0.37% respecto a enero, cuando se registraron 6,475 portaciones.

Por empresas, Wow obtuvo el mayor saldo positivo con 5,026 líneas, mientras que Convergia registró el saldo negativo más alto con 5,002 líneas. Este desempeño ocurre en un contexto de crecimiento del mercado de internet fijo con fibra óptica.

Cabe recordar que el director comercial de Wow, Rodrigo Arosemena, señaló a Gestión que la empresa proyectaba crecer más de 30% en número de clientes durante 2025, impulsada principalmente por su expansión en provincias. Además, estaban evaluando incursionar en el negocio de data centers hacia 2026, como parte de su estrategia de expansión en el segmento empresarial.