La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) abre las puertas a Bitel para la organización de su empresa emisora de dinero electrónico (EEDE).

Mediante una resolución publicada en El Peruano, la SBS anunció la autorización de organización de BiPay, emisora de dinero electrónico de la firma de telecomunicaciones Viettel Perú S.A.C. (Bitel).

Si bien Bitel ya cuenta con una billetera digital BiPay registrada en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), esta se dedica a ejecutar el piloto de dinero digital emitido por dicho organismo para aumentar los pagos digitales en zonas de baja bancarización y poca conectividad.

No obstante, este sería un primer paso para la billetera en el mercado de pagos digitales interoperables, pues aún requiere de una autorización de funcionamiento para ingresar formalmente a competir con Yape y Plin.

Las EEDE son denominadas por la SBS como empresas de servicios complementarios y conexos del sistema financiero, y tienen como objeto principal la emisión de dinero electrónico, aunque no conceden crédito con cargo a los fondos recibidos.