Como parte de su agenda 2026-2027, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ha puesto sobre la mesa propuestas para ajustar algunos reglamentos vinculados a los operadores y usuarios. Uno de ellos está relacionado a las tarifas.

En concreto, mencionó que se trabaja en la modificación del Reglamento General de Tarifas, “que implicará la revisión y evaluación integral de las disposiciones de dicho reglamento”.

Eso, dijo el regulador, con el fin de adaptarlas a la actual dinámica de competencia en el sector, el cambio tecnológico, los cambios en las preferencias de los usuarios y “mantener un marco normativo tarifario que promueva la innovación comercial de servicios, y asegure una aplicación correcta e informada de las tarifas para los usuarios”.

Cabe recordar que en el Perú son 4 operadores que se destacan y tiene mayor participación en el mercado: Movistar, Entel, Claro y Bitel.

Calidad de los servicios en telecomunicaciones

Este no es el único reglamento bajo análisis. También se destaca entre los proyectos la modificación del Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones.

Esta iniciativa busca ampliar el esquema de compensaciones por interrupciones, ya implementado en el servicio de internet fijo, hacia los servicios de telefonía móvil, telefonía fija y televisión de paga.

El Osiptel será el encargado de definir la metodología de cálculo, las condiciones y los supuestos en los que corresponde aplicar dichas compensaciones .

También, se tiene programada la modificación del Reglamento de Neutralidad de Red, en atención a que las tecnologías y servicios del ecosistema digital de internet, así como los esquemas y enfoques regulatorios de esta regulación, han cambiado de manera importante desde la emisión del reglamento vigente, que data del 2016.

Sandbox regulatorios

Otra iniciativa en marcha es la definición del Marco Normativo para la implementación del Sandbox Regulatorio. Se puede decir que un sandbox es un espacio de pruebas.

Justamente, mediante el cual se establecerán las directrices para la experimentación o proyectos piloto con flexibilidad de obligaciones regulatorias, que promuevan el creación de proyectos innovadores de telecomunicaciones, nuevas soluciones o tecnologías de telecomunicaciones, pruebas técnicas de emprendimientos en terreno o el mercado de telecomunicaciones.

“Con la agenda regulatoria 2026-2027, el Osiptel busca consolidar un entorno normativo más ágil y eficiente, que permita el desarrollo de la inversión y la competencia entre las empresas operadoras, y promueva la expansión de los servicios públicos de telecomunicaciones en beneficio de los usuarios. Además, de continuar con las buenas prácticas internacionales y el fortalecimiento de la buena gobernanza”, remarcó.