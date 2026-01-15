Los reportes de robo de celulares en el país registraron una nueva caída en 2025, en línea con la tendencia descendente observada en los últimos años. Según información del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), los usuarios informaron a las empresas operadoras el robo de 1′462,487 equipos móviles durante el año pasado.

Esta cifra representa una reducción de 6.8% en comparación con 2024, cuando se contabilizaron 1′569,126 reportes, de acuerdo con el análisis del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg).

Tendencia a la baja en casi una década

El regulador precisó que este resultado se inscribe en una tendencia sostenida. En los últimos nueve años, los reportes por robo de celulares se redujeron en 38%, pasando de un promedio de 6,456 equipos robados por día a 4,007 al cierre de 2025.

De acuerdo con el OSIPTEL, esta evolución responde principalmente a la implementación de medidas de control más estrictas, entre ellas el bloqueo de equipos móviles robados, alterados o que no se encuentran registrados en la lista blanca del Renteseg. A ello se suman medidas temporales adoptadas por el Estado en el marco de la lucha contra la criminalidad.

Menos robos en diciembre

El descenso también se reflejó en el último mes del año. En diciembre de 2025 se reportaron 123,202 celulares robados, lo que significó una caída de 9.74% frente al mismo mes de 2024, cuando se registraron 136,501 casos.

Horas y días con mayor incidencia

Según la información remitida por las empresas operadoras al OSIPTEL, la hora con mayor incidencia diaria de robos continúa siendo las 10:00 a.m., con un promedio de 287 celulares. Le siguen las 11:00 a.m. (273) y un tercer pico relevante alrededor de las 7:00 p.m. (262).

En cuanto a los días de la semana, los lunes concentraron el mayor número de reportes, con un promedio de 4,846 casos, seguidos por el sábado (4,194) y el domingo (4,152), de acuerdo con las cifras del Renteseg.

El regulador señaló que estos datos permiten identificar patrones de riesgo y refuerzan la importancia de mantener los mecanismos de bloqueo y registro como herramientas clave para reducir la incidencia delictiva asociada al robo de equipos móviles.