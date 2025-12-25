Si estás por cambiar de operador o planeas viajar y quieres asegurarte de tener buena señal, ahora puedes hacerlo con datos oficiales.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) recordó que los usuarios pueden consultar y comparar la cobertura móvil garantizada que ofrece cada empresa operadora a través de su plataforma digital Checa tu señal.

Según la información registrada en este aplicativo, al cierre del primer semestre de 2025, el 83.94% del área geográfica poblada del Perú cuenta con cobertura móvil 4G garantizada por al menos una de las cuatro operadoras que operan en el mercado.

¿Qué operadora tiene mayor cobertura?

El detalle por empresa muestra una marcada diferencia en el alcance del servicio móvil garantizado. Bitel lidera la cobertura en áreas pobladas del país, con un 81.69%, seguida de Movistar (66.99%), Claro (20.91%) y Entel (3.02%).

Estos porcentajes reflejan las zonas donde las operadoras declaran ofrecer el servicio cumpliendo con los indicadores de calidad exigidos por el regulador.

¿Cómo funciona Checa tu señal?

Para acceder a la plataforma, los usuarios deben ingresar a https://checatusenal.osiptel.gob.pe. Allí pueden colocar una dirección exacta o seleccionar un departamento, provincia, distrito o centro poblado para conocer la cobertura disponible de cada operador en tecnologías 5G, 4G, 3G y 2G.

El sistema despliega el único mapa interactivo de cobertura móvil a nivel nacional, elaborado con la información que las propias empresas reportan al OSIPTEL.

¿Qué significa “cobertura móvil garantizada”?

Una zona con cobertura móvil garantizada es aquella donde la empresa operadora asegura que el servicio cumple con los estándares de calidad establecidos por el regulador. En contraste, la cobertura no garantizada indica presencia de señal, pero sin asegurar dichos niveles de desempeño.

Con esta herramienta, los usuarios pueden informarse mejor, comparar opciones y tomar decisiones más seguras, ya sea para su lugar de residencia o para futuros desplazamientos. Además, Checa tu señal promueve una competencia más transparente entre las operadoras, orientada a mejorar la calidad del servicio.