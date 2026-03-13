El objetivo era conectar con el público joven durante la temporada de mayor consumo publicitario: el verano. (Claro Perú)

¿Cómo nació la idea de “El tema del verano”?

La idea de “El tema del verano” no nació en Perú, sino en Argentina, donde fue creada para CTI Móvil (marca que posteriormente se convirtió en Claro en Claro) y lanzada en diciembre de 2006 por la agencia Del Campo Nazca Saatchi & Saatchi. El objetivo era comunicar, especialmente al público joven, el beneficio de los celulares con reproductor MP3.

El concepto surgió a partir de un insight cultural claro: todos los veranos aparece una canción pegajosa que invade radios, fiestas y espacios públicos, y que resulta casi imposible de evitar.

Una vez definido el concepto, la narrativa del comercial se construyó alrededor de ese problema: un personaje que no puede escapar de la canción y encuentra la solución en su celular con MP3, integrando el producto de forma natural dentro de la historia. Tras el éxito inicial en Argentina, Claro decidió adaptar la campaña para el mercado peruano, donde se lanzó en el verano de 2008.

Se utilizó casting local y escenarios adaptados al contexto peruano. (Claro Perú)

¿Cómo se creó la canción “El tema del verano”?

La canción de “El tema del verano” fue creada en Argentina como parte de la campaña original para CTI Móvil (luego Claro). Según el diario La Nación, el lanzamiento inicial se realizó en diciembre de 2006, y su desarrollo estuvo a cargo de la agencia Del Campo Nazca Saatchi & Saatchi, responsable del concepto creativo y la letra. La música y la interpretación fueron realizadas por el compositor y productor argentino Diego Rodríguez, quien creó el tema específicamente para la campaña publicitaria.

La letra, creada por el equipo de la agencia, parodiaba los clichés de los hits veraniegos —sol, playa, baile y diversión— en línea con el insight central: cada verano aparece una canción imposible de evitar. El impacto fue inmediato: el tema trascendió el comercial, generando más de 300 versiones en YouTube y más de 200 sitios que ofrecían el MP3, confirmando que la estrategia había convertido la pieza en un fenómeno musical antes de su adaptación al Perú en el verano de 2008.

La producción buscó reflejar situaciones y rasgos cercanos al público nacional. (Foto: Claro Perú)

¿Cómo se creó el videoclip? La versión argentina

El videoclip original de “El tema del verano” fue desarrollado en Argentina para CTI Móvil (luego Claro) como parte de la campaña de verano 2006–2007. La pieza fue creada por la agencia Del Campo Nazca Saatchi & Saatchi, responsable del concepto creativo, bajo la dirección del realizador Agustín Alberdi y con producción de la reconocida casa Landia.

El equipo creativo estuvo encabezado por el director general creativo Gastón Bigio, junto a los directores creativos Rodrigo Grau y Ramiro Rodríguez Cohen, quienes también participaron en el guion y la dirección de arte.

La pieza se convirtió rápidamente en el anuncio más popular de la temporada en la costa argentina y su impacto fue reconocido por la industria al obtener el Premio Martín Fierro 2007 al Mejor Comercial de Televisión. Aunque las fuentes del sector destacan el alto nivel de producción, no existe una cifra oficial pública sobre el presupuesto de la campaña.

“El tema del verano” y su adaptación en el Perú

La campaña de “El tema del verano” llegó al Perú en el verano de 2008, luego del éxito obtenido un año antes en Argentina. Como parte de su estrategia regional, Claro decidió adaptar el concepto original al mercado local, manteniendo el insight y la estructura narrativa, pero realizando una regrabación completa del comercial.

Según análisis especializados, la versión peruana fue producida escena por escena con casting y escenarios locales, con el objetivo de reflejar rasgos físicos, situaciones y códigos culturales cercanos al público nacional, y así lograr mayor identificación.

La producción del videoclip en Perú fue de gran escala e incluyó más de 250 figurantes, recreando el ambiente festivo y colectivo característico de la temporada de verano, mientras promocionaba el teléfono Nokia 5200 con reproductor MP3. La pieza mantuvo el formato de videoclip musical y rápidamente trascendió la pauta televisiva, con la canción sonando en discotecas y espacios públicos, lo que consolidó su impacto cultural.

La canción empezó a sonar en radios, discotecas y reuniones sociales. (Foto: Claro Perú)