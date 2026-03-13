Claro decidió traer el concepto tras el éxito obtenido en Argentina. (Foto: Claro Perú)
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Sandra Reyes
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En el verano de 2008, Claro Perú lanzó una de las campañas más recordadas de la publicidad nacional: el comercial llamado “El tema del verano”, popularizado por el coro “Claro que te clavo la sombrilla”. Con una canción pegajosa, escenas de playa y un tono festivo, la pieza trascendió la pantalla y se popularizó en radios, reuniones y espacios públicos. Con los años, se convirtió en un referente de estudio en marketing. Pero, ¿qué elementos hicieron posible que alcanzara tal impacto y permanencia en la memoria colectiva?

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