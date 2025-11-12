En el Perú, el 75% de las empresas ha iniciado su proceso de transformación digital, según el Think Digital Report 2024 elaborado por Inesdi Business Techschool y OBS Business School. Este avance revela una necesidad de contar con aliados estratégicos capaces de acompañar a las organizaciones en su adaptación a un entorno cada vez más conectado y competitivo. En ese contexto, Claro empresas se consolida como un socio clave para medianas y grandes compañías.

Con el respaldo del Grupo América Móvil, con presencia en más de 23 países y una red de 41 Data Centers a nivel mundial, Claro empresas ofrece un portafolio integral de soluciones que sobrepasan los servicios tradicionales de telecomunicaciones. Su propuesta combina infraestructura de vanguardia, conectividad de alta disponibilidad y servicios de TI avanzados (como soluciones Cloud, Big Data, IoT y aplicaciones empresariales), diseñados para responder a las necesidades más exigentes del mercado corporativo.

SEGURIDAD AVANZADA CON PRESENCIA EN LATINOAMÉRICA Y EUROPA

El Data Center de Claro empresas, ubicado en Villa El Salvador, es uno de los pilares de su propuesta tecnológica. Certificado Tier III en diseño y construcción por el Uptime Institute, integra alta disponibilidad, eficiencia energética y una arquitectura modular que facilita el crecimiento de forma continua. Además, forma parte de la red global de Data Centers del Grupo América Móvil, lo que brinda a las empresas locales acceso a un entorno diseñado para alojar cargas de trabajo críticas con altos niveles de rendimiento y continuidad operativa.

MÁS ALLÁ DE LAS TELECOMUNICACIONES

La ciberseguridad es un componente clave dentro de la estrategia integral de Claro empresas. Su Centro de Operaciones de Ciberseguridad (CSOC) combina tecnología avanzada con la experiencia de cerca de 60 especialistas que monitorean las operaciones en tiempo real, detectando y respondiendo de manera proactiva ante posibles amenazas.

Durante este año, la compañía está destinando cerca de US$ 2.8 millones a fortalecer la georredundancia del CSOC y SOC, incrementando la capacidad de respuesta y la resiliencia de sus servicios frente a incidentes.

El CSOC cuenta con una certificación ISO/IEC 27001 y avanza en la adopción del modelo CMM (Capability Maturity Model) para el CSOC, con el propósito de consolidar sus procesos de gestión, elevar la madurez operativa y fomentar la mejora continua de la ciberdefensa corporativa.

Seguridad 360

El compromiso de Claro empresas con la innovación se refleja en un ecosistema digital que impulsa la productividad y la eficiencia de las organizaciones. Su portafolio de servicios que abarca servicios multicloud, Software como Servicio (SaaS), Data Center y TI contribuye a optimizar la gestión de recursos, mejorar la disponibilidad de los datos y promover operaciones más flexibles en entornos digitales.

Con más de 2 décadas impulsando la conectividad del país y 15 años de presencia en el mercado corporativo peruano, Claro empresas ha construido una infraestructura sólida y de alcance internacional. Hoy se consolida como un aliado estratégico para las organizaciones que buscan avanzar hacia un futuro más digital, interconectado y competitivo.

“El verdadero valor de la conectividad está en lo que permite construir. En Claro empresas, durante años hemos conectado al país y evolucionado para convertirnos en un socio estratégico de transformación digital que acompaña a las organizaciones en un proceso continuo de adaptación, eficiencia y confianza. Nuestro compromiso es construir, junto a ellas, un ecosistema digital más resiliente y preparado para el futuro.” Dice Mariano Orihuela, Director de Mercado Corporativo de Claro.

Inesdi Business Techschool & OBS Business School. (2024). Think Digital Report 2024. Recuperado de https://www.inesdi.com/think-digital-report-2024/ .

