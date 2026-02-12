Claro Perú registró ingresos totales por S/ 1,797 millones en el cuarto trimestre de 2025, un crecimiento interanual de 7.2%, mientras que su ebitda aumentó 11.1% hasta S/ 714 millones. El desempeño de la empresa estuvo marcado por una aceleración del segmento pospago y una mejora en la rentabilidad operativa, en un contexto de intensa competencia en el mercado peruano de telecomunicaciones.

Los ingresos del trimestre alcanzaron S/ 1,797 millones, impulsados por un crecimiento de 4.0% en los ingresos por servicios y un aumento de 18.1% en los ingresos por equipos.

En el negocio móvil (ingresos celulares), los ingresos por servicios crecieron 4.1%. En particular, los ingresos de pospago pasaron de un avance de 4.8% en el tercer trimestre a uno de 5.4% en el cuarto, apoyados por sólidas adiciones de clientes.

El ebitda trimestral alcanzó S/ 714 millones, con un margen de 39.7%, 140 puntos base por encima del registrado un año antes.

En el segmento fijo (ingresos líneas fijas), los ingresos por servicios aumentaron 3.4% interanual. Los ingresos de banda ancha —principal fuente de ingresos fijos— crecieron 2.7%, mientras que los ingresos de TV de paga aceleraron a 6.6%, tras haber avanzado 1.4% en el trimestre previo.

CRECE EL POSPAGO Y MEJORA LA RETENCIÓN

Durante el cuarto trimestre de 2025, Claro sumó 148,000 clientes de pospago y desconectó 194,000 usuarios de prepago, lo que derivó en una reducción neta de 47,000 suscriptores móviles en el periodo.

Al cierre de diciembre, la compañía contaba con 13′020,000 suscriptores móviles, un crecimiento interanual de 2.6%. La base de pospago ascendió a 6′984,000 líneas (+9.4%), mientras que la de prepago se redujo 4.3% hasta 6′036,000 líneas.

En la plataforma fija, la empresa agregó 42,000 unidades generadoras de ingresos (UGIs), incluyendo 19,000 accesos de banda ancha. En total, las UGIs superaron las 2′031,000, un incremento de 3.0% respecto al año anterior.

MEJORA EL EBITDA Y LA UTILIDAD OPERATIVA

El ebitda (ganancia antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, es decir, la utilidad operativa antes de gastos financieros y contables) del trimestre ascendió a S/ 714 millones, 11.1% más que en el cuarto trimestre de 2024. El margen se situó en 39.7%, frente a 38.4% del año previo.

El ARPU (ingreso promedio mensual que la empresa obtiene por cada cliente) se ubicó en S/ 27, un incremento de 2.1% frente al año anterior.

La utilidad de operación alcanzó S/ 385 millones, un crecimiento interanual de 26.7%, con un margen operativo de 21.4%, superior al 18.1% registrado un año antes.

En el acumulado enero-diciembre de 2025, los ingresos totales sumaron S/ 6,910 millones (+4.5%) y el ebitda alcanzó S/ 2,749 millones (+9.7%), evidenciando una expansión de rentabilidad mayor al crecimiento de ingresos.

CONTEXTO REGIONAL: FOCO EN POSPAGO Y BANDA ANCHA

A nivel consolidado, América Móvil incorporó 2.5 millones de suscriptores móviles en el trimestre, con 2.8 millones de adiciones netas en pospago y 298,000 pérdidas en prepago, cerrando diciembre con 331 millones de suscriptores móviles.

Dentro de ese desempeño regional, Perú aportó 148,000 adiciones netas de postpago y se ubicó entre los principales contribuyentes al crecimiento, detrás de Brasil y Colombia.

La base de postpago del grupo creció 8.4% interanual, en línea con la estrategia corporativa de priorizar clientes de mayor valor y servicios de datos.