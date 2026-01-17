Claro Perú anunció que, desde el 18 de diciembre de 2025, activó oficialmente su red 5G en el país y viene acelerando su despliegue a nivel nacional como parte de su compromiso por llevar esta tecnología de última generación a más peruanos, esto tras la reciente asignación del espectro por parte del Gobierno.

Actualmente, la red 5G de Claro Perú ya se encuentra disponible en casi 100 distritos de los principales departamentos del país, entre ellos Lima, Arequipa, Chiclayo, Cusco, Piura, Ica y Chimbote, además de la Provincia Constitucional del Callao.

Además, se cuenta con cobertura 5G en los balnearios del sur de Lima:

Este avance permite que cada vez más usuarios que cuenten con un equipo compatible con tecnología 5G, un chip Claro y se encuentren dentro de la zona de cobertura, puedan comenzar a disfrutar de una experiencia de conectividad superior.

La tecnología 5G representa un salto significativo frente a generaciones anteriores al ofrecer menor latencia, mayor capacidad de transmisión y una experiencia más estable y eficiente. Esto se traduce en mejores experiencias para actividades cotidianas como el consumo de contenidos en alta definición, los videojuegos en línea o el trabajo desde el móvil, así como en el desarrollo de nuevos usos digitales vinculados a la productividad, la educación y los servicios digitales.

En línea con su enfoque centrado en el cliente, Claro Perú informó que todos los usuarios que se encuentren dentro de la zona de cobertura 5G podrán acceder a esta tecnología, siempre que cuenten con un dispositivo compatible. De esta manera, la compañía busca que cada vez más personas puedan experimentar los beneficios del 5G en su día a día.

Asimismo, Claro Perú viene desarrollando nuevas propuestas para quienes buscan ir más allá y aprovechar el 5G de acuerdo con necesidades específicas de conectividad. Estas iniciativas contemplan el lanzamiento progresivo de paquetes y planes diferenciados, los cuales permitirán a los usuarios elegir la opción que mejor se adapte a su estilo de vida, hábitos de consumo digital o requerimientos tecnológicos.

Con este despliegue acelerado de su red 5G, Claro Perú reafirma su liderazgo en innovación y su compromiso con el desarrollo de una infraestructura de telecomunicaciones moderna y robusta, acompañando la transformación digital del país y contribuyendo a mejorar la vida de los peruanos a través de una conectividad cada vez más potente, accesible y confiable.

