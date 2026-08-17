El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, indicó que potenciar el crecimiento de la economía peruana también pasa por mejorar la eficiencia de la instituciones, sobre todo, lo relacionado a los servicios que se le brinda a los ciudadanos.

“Estamos en una situación en que la estabilidad (…) es un factor fundamental que está detrás del crecimiento. Pero falta mucho más. Uno de estos son las instituciones. El BCRP es una y necesitamos más como esas para mejorar el servicio civil de la administración pública. Sin una buena administración pública meritocrática es bien difícil que podamos progresar”, refirió Velarde, la mañana de este lunes 17 de agosto, en el marco de su distinción como Doctor Honoris Causa por la Universidad Católica de Santa María (UCSM), en Arequipa.

Un segundo gran pendiente es la educación, anotó. Al respecto, dio como ejemplo el caso de países asiáticos y su avance en las últimas décadas.

“Los cinco países que tienen la mejor educación del mundo son todos asiáticos. Ha sido [porque le han dado] un apoyo claro a la educación. Países que eran sumamente pobres progresaron en gran medida por su preocupación en la meritocracia y la educación. Hoy Singapur tiene un Producto Bruto Interno (PBI) per capita que es el doble de Estados Unidos, para tener una idea”, comentó.

Durante su discurso por la condecoración, Velarde también exhortó a “mantener la esperanza en el Perú”. “Pero es una esperanza que fomente a realizar un esfuerzo, que construyamos todos un mejor país, menos clientelista, más meritocrático y más profesional”, subrayó.