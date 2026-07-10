La presencia de Julio Velarde al mando del ente emisor constituye una garantía de muy buen manejo de la política monetaria por un lustro más. Fotos: Joel Alonzo/GEC
La presencia de Julio Velarde al mando del ente emisor constituye una garantía de muy buen manejo de la política monetaria por un lustro más. Fotos: Joel Alonzo/GEC
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Enrique Castillo
Enrique Castillo

Por Enrique Castillo, periodista. . Se trata de uno de los funcionarios más calificados y de mayor experiencia en toda la administración pública durante los últimos 20 años, con una trayectoria y solvencia académica y profesional reconocida mundialmente, y a nivel nacional.

La presencia de Julio Velarde al mando del ente emisor constituye una garantía de muy buen manejo de la política monetaria por un lustro más.

Julio Velarde y Keiko Fujimori se mostraron cercanos ante la prensa; y es que sus coincidencias son muchas. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
Julio Velarde y Keiko Fujimori se mostraron cercanos ante la prensa; y es que sus coincidencias son muchas. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

Sin embargo, , que desde hace una década han generado decepción, inestabilidad, incertidumbre, pesimismo, y hasta temor.

Lo más destacado de la presencia de Julio Velarde es su liderazgo, silencioso pero efectivo; su visión, para mantener y consolidar al BCR como una institución de excelencia; su decisión para respetar y hacer respetar la meritocracia y las líneas de carrera; su convicción para reclutar a los mejores jóvenes profesionales a nivel nacional y formarlos sin mayores aspavientos.

Pero quizás el valor más destacado y que ha servido para mantener nuestra estabilidad monetaria y macroeconómica, ha sido, y sigue siendo, .

Todos los recientes gobiernos, que han sido débiles, improvisados, informales, y hasta depredadores, y varios de los candidatos presidenciales en diferentes procesos electorales, han tenido la tentación, y hasta la decisión expresa hecha pública, de quebrar esa independencia e institucionalidad para echar mano de lo que a su manera todos ellos entendían como reservas internacionales, o para utilizar al BCR como un banco estatal cualquiera para objetivos clientelistas o poco santos. Pero, esas intenciones y las formas que se buscaban para hacerle hueco a esa independencia y autonomía se estrellaron con la autoridad y liderazgo de Julio Velarde, y la sólida institucionalidad del ente monetario.

Lamentablemente, la gran mayoría de las instituciones, tanto las que tienen autonomía como las que tuvieron una gran influencia y fueron en el pasado férreas defensoras de su institucionalidad y capacidad técnica y profesional, han caído en manos del manejo y del manoseo político, de la repartija y de las cuotas de poder, del amiguismo y la subordinación al poder de turno, y, con ello, han perdido esa influencia y capacidad que las hacía garantes del buen funcionamiento del Estado en sus diversos sectores.

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, son los que han participado activamente, desde diversos espacios y en diferentes épocas, de la captura o debilitamiento de muchas instituciones que en el pasado fueron muy sólidas y solventes.

Ahí tenemos el caso del MEF, que no ha sabido hacer frente a los embates de un Congreso agresivo que ha hecho lo que ha querido con los presupuestos, los créditos suplementarios, y las leyes que hacen tremendos huecos presentes y futuros al fisco. Y como ese caso, hay decenas, en los que no se ha respetado ni la autonomía, la meritocracia, ni la institucionalidad; pero también en los que las mismas instituciones se han entregado al poder de turno.

Las grandes transformaciones, reformas de segunda generación, y el destrabe de los grandes proyectos que muchos reclaman, solo serán posibles y sostenibles con instituciones y organismos estatales sólidos, profesional y técnicamente, en las que se elimine el clientelismo y la intromisión política, la improvisación, y, sobre todo la corrupción.

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Este es uno de los retos más importantes del Gobierno de Keiko Fujimori y del fujimorismo, a quienes se les ha acusado permanentemente de controlar y copar las instituciones del Estado, desde la época de Alberto Fujimori hasta el manejo congresal de los últimos años.

Respetar la autonomía y la independencia de las instituciones, establecer y fortalecer la meritocracia, y restituir el principio de autoridad a todo nivel y en todas las organizaciones con pleno respeto de la ley, será la mejor receta para realizar un buen Gobierno.

Todo Gobierno corre el riesgo de sentir la tentación del control parcial o absoluto de las instituciones. Conforme avanza una gestión gubernamental, las circunstancias pueden hacer que surjan voces que vayan en ese sentido, y es en ese momento en el que las convicciones democráticas se ponen a prueba.

Por todo esto, no se trata solo de mantener la figura de Julio Velarde como una estampita o como una bandera que se busca ondear para lucirla en los mercados internacionales. Se trata de buscar que todos los funcionarios responsables de las instituciones del Estado sigan su ejemplo, y de tratar de que muchas recuperen su profesionalismo y compitan con este BCR.

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