La Ibérica continúa fortaleciendo su presencia en el mercado peruano con la apertura de una nueva Flagship Store en Lima, en el distrito de Miraflores. El nuevo establecimiento, concebido como la tienda emblema de la marca, busca ofrecer una experiencia diferenciada en torno a la chocolatería fina y se suma a las 52 tiendas que la compañía mantiene operativas a nivel nacional.

A través de su cuenta de LinkedIn, la compañía señaló que el nuevo espacio reúne una amplia propuesta de chocolates artesanales elaborados con ingredientes seleccionados e incorpora una experiencia de compra personalizada, permitiendo a los clientes armar sus propias cajas con bombones, trufas y otras variedades de la línea Chocolatier.

“Inauguramos nuestra Flagship Store en Lima, la mejor opción chocolatera de la ciudad con una amplia variedad de chocolates artesanales y empaques muy elegantes. Bienvenidos”, destacó Bernardo Suárez, CEO de La Ibérica, al anunciar la apertura del nuevo local.

La Ibérica suma 52 tiendas operativas en el mercado peruano. (Foto: La Ibérica)

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Plan de crecimiento en Perú y el exterior

En entrevista con Gestión, el gerente general de La Ibérica, Bernardo Suárez, indicó que la compañía trabaja en una mayor penetración de la marca dentro del segmento de lujo y del consumidor turista en el país. En ese marco, la empresa busca elevar su ticket promedio de venta mediante el ingreso a esta categoría, apoyándose en ubicaciones estratégicas y en la ampliación de su oferta de productos.

Como parte de esa estrategia, el ejecutivo destacó el crecimiento que la marca ha registrado en el mercado limeño durante los últimos años. “Hemos ido ganando espacio con nuestros productos; por ejemplo, hace cinco años vendíamos más en Arequipa que en Lima. Sin embargo, hoy en Lima comercializamos el doble que en Arequipa”, señaló Suárez.

La expansión de La Ibérica también se refleja en la apertura de nuevos puntos de venta. En mayo de 2026, la empresa inauguró un módulo en el centro comercial Mallplaza Piura, reforzando su presencia en el norte del país y avanzando con su estrategia de crecimiento en plazas de alto tránsito comercial.

En el exterior, La Ibérica mantiene presencia física en Chile y exporta a mercados como Florida, en Estados Unidos, y Canadá. De cara al 2026, la compañía proyecta seguir expandiéndose en Chile, donde en los últimos dos años ha acumulado ocho ubicaciones y registró un crecimiento de 100% en ventas durante el primer semestre de 2025, frente al mismo periodo del 2024.

Bernardo Suárez, CEO de La Ibérica, destacó que la nueva tienda ofrece una amplia variedad de chocolates artesanales y empaques elegantes. (Foto: La Ibérica)

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