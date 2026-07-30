Durante casi dos décadas, los ejecutivos operaron en un mundo de capital extraordinariamente barato. Tras la crisis financiera global, los bancos centrales redujeron las tasas de interés a mínimos históricos e inundaron los mercados con liquidez mediante la flexibilización cuantitativa.

El panorama ahora está cambiando. Desde principios de 2022, la Reserva Federal ha subido drásticamente las tasas de interés para combatir la inflación tras el enorme estímulo fiscal implementado durante la pandemia de COVID-19. El mes pasado, el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años alcanzó los niveles más altos en casi dos décadas, lo que indica un regreso a un entorno de mercado de capitales más normal —y más costoso—.

A medida que el capital se vuelve más caro, los ejecutivos tendrán que volver a aprender lo que las generaciones anteriores entendían bien: la importancia de una asignación rigurosa del capital. Lo mismo ocurre con el estrecho vínculo entre la estrategia, el desempeño financiero y la creación de valor.

Los 3 factores que impulsan el aumento de las tasas

Las investigaciones del Grupo de Tendencias Macroeconómicas de Bain y de otros analistas macroeconómicos señalan tres factores que probablemente mantendrán las tasas de interés a largo plazo en niveles más altos en los próximos años.

1. El aumento de la deuda federal está desplazando a la inversión privada. Los déficits presupuestarios han ejercido durante mucho tiempo una presión al alza sobre las tasas de interés. Hoy, sin embargo, las preocupaciones sobre la magnitud y la trayectoria de la deuda federal se han agudizado. En febrero, la Oficina Presupuestaria del Congreso ( ) publicó su Perspectiva presupuestaria y económica: 2026—2036, en la que proyecta qué tanto las tasas de interés a corto como a largo plazo se mantendrían por encima de los promedios previos a la pandemia, ya que el aumento de la deuda federal desplazaría cada vez más a la inversión privada.

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2. La inversión en infraestructura de IA compite agresivamente por el capital. El cambio de una expansión autofinanciada a una dependencia sostenida de los mercados de capital tiene importantes implicaciones macroeconómicas. Los mismos inversionistas institucionales que compran bonos del Tesoro de EE. UU. también adquieren deuda con calificación de inversión emitida por empresas tecnológicas de mega capitalización. A medida que la emisión de deuda relacionada con la inteligencia artificial aumenta la oferta de valores de larga duración, los gobiernos y las empresas deben competir más agresivamente por el capital, lo que ejerce una presión al alza sobre los rendimientos.

" A medida que la emisión de deuda relacionada con la inteligencia artificial aumenta la oferta de valores de larga duración, los gobiernos y las empresas deben competir más agresivamente por el capital, lo que ejerce una presión al alza sobre los rendimientos." (Foto: iStock)

3. La inversión en infraestructura energética está agravando la escasez de capital. Las demandas de capital de la IA van mucho más allá de los servidores y los semiconductores. La IA también requiere una inversión masiva en infraestructura energética: redes de transmisión, capacidad de generación, reactivación de centrales nucleares, sistemas de enfriamiento e inmuebles para centros de datos.

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De vuelta a lo básico

Ahora que los costos de capital vuelven a niveles históricamente más normales, los líderes deberán volver a centrar su gestión en el valor. Esto implicará volver a aprender los principios básicos de la economía empresarial:

Los valores de mercado reflejan los valores intrínsecos. Con el tiempo, el mejor indicador del valor de mercado es el valor intrínseco. Este refleja el valor actual de los flujos de efectivo futuros del capital propio de una empresa, ajustados por el riesgo.

Solo el crecimiento económicamente rentable genera valor. La relación entre la utilidad económica y el valor apunta a una verdad importante: no todo crecimiento crea valor. Solo lo hace el crecimiento que genera rendimientos superiores al costo de capital. Las inversiones que apenas cubren el costo de capital son neutras en términos de valor, mientras que las que no logran cubrirlo destruyen valor —sin importar qué tan rápido crezcan los ingresos.

El valor es el mejor criterio para tomar decisiones estratégicas. Los negocios son, en última instancia, una serie de decisiones. El valor intrínseco suele ser el mejor criterio para evaluar alternativas estratégicas, ya que equilibra el desempeño a corto plazo con el crecimiento a largo plazo y los requisitos de inversión.

*Escrito por: Michael Mankins (líder en las prácticas de organización y estrategia y transformación de Bain & Company) y Matthew Crupi (dirige la práctica de Estrategia Corporativa y Finanzas de Bain & Company)