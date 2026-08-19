Hay un aspecto de la minería de Perú que no aparece en las estadísticas de producción ni en los reportes de exportaciones: la confianza que se desprende de las comunidades. El crecimiento que logra convertirse en bienestar para quienes conviven con la actividad económica fue uno de los ejes que se debatió en el Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS) 2026, a cargo del Instituto de Ingenieros de Minas (IIMP).

Tamiko Hasegawa, presidenta del evento, destacó que, mientras este factor no se vea como un activo estratégico, será difícil evitar la postergación de decisiones medulares en materia de inversión pública y privada.

Juan Carlos Ortiz, presidente del IIMP, reforzó la premisa y enfatizó que viabilizar proyectos en nuestro país exige fortalecer la capacidad de diálogo de manera transversal.

Innovación y valor social compartido

En el sector minero, el territorio es mucho más que el lugar donde se extrae un recurso: es también la plataforma donde se construyen —o se rompen— las relaciones entre empresas, comunidades y autoridades.

Al respecto, Francisca Rivero, gerente general del Sustainable Minerals Institute (SMI-ICE-Chile), propuso pasar de un modelo lineal, de proyecto-impacto-mitigación, a una lógica más bien circular: territorio-colaboración-acción colectiva-retorno al territorio.

“Tradicionalmente, aquellos que trabajamos en minería sabemos que el proyecto es lo que prioriza nuestras decisiones, es lo que se pone al centro; pero eso hace que, en algunas ocasiones, olvidemos la importancia de pensar en cómo un territorio se ve impactado por un proyecto”, argumentó.

Esa transformación en la mirada es la innovación en gestión social. Es decir, más allá de la posibilidad de aplicar tecnología, la innovación se concentra en la forma en que se hacen las cosas para construir un lazo con la población.

Mariel Rentería, CEO de Paxion, enlistó tres elementos capaces de propiciar la innovación: empatía para entender a la comunidad, curiosidad para cuestionar lo establecido y colaboración para reforzar todo el ecosistema minero.

A su turno, Sonia Maunder, especialista en Minería del Banco Mundial, habló de un pensamiento en “reversa”, que consiste en visualizar primero la solución deseada y, a partir de ahí, adaptar la estrategia de manera consciente para alcanzar un resultado. Las empresas, insistió, ya han entendido que la gestión social es un activo estrella en el ámbito de la sostenibilidad.

Esperanza Molla, directora de Sostenibilidad y Articulación Minera en el Ministerio de Energía y Minas (Minem), condensó el tema: el fin de la gestión social es brindar herramientas a las comunidades para que busquen su propio desarrollo de manera autónoma. Aunque advirtió que, dado que el sector es muy técnico, es vital primero “traducir” la información de forma sencilla hacia los demás.

¿Por qué y para qué innovar? Esperanza Molla habla. (Foto: IIMP)

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Una gestión social de precisión

Sin embargo, la confianza no es un resultado automático, sino un proceso activo. “Confiar es una forma de innovar”, como lo resumió Armando Gallegos, rector en la Escuela de Postgrado GĚRENS, quien remarcó que la innovación en gestión social debe dejar de ser “artesanal” para convertirse en una disciplina basada en datos. Lanzó como idea el impulso en inteligencia artificial (IA) y gemelos digitales con el objetivo de que las decisiones partan de la evidencia.

En ese sentido, Rubén Cóndor, secretario ejecutivo de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), recordó que las prioridades de la comunidad no son noticias que se “encuentran”, sino que se construyen a través de tres pilares: conocimiento del territorio, diálogo significativo y evidencia.

Así, es imprescindible, indicó, dejar de ver el territorio como un simple lugar donde se instala un proyecto: debe observarse como un actor con memoria, identidad y visión.

Armando Gallegos en el GESS 2026. (Foto: IIMP)

El rol evolucionado del Estado

Como la actuación del Estado es el “puente” que permite pasar de una gestión social básica a una gobernanza colaborativa, en el evento también participó Guillermo Shinno, titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

En detalle, anunció el destrabe, en los próximos cinco años, de al menos US$ 40,000 millones de una cartera minera que supera los US$ 64,000 millones.

“La verdadera riqueza se mide en el bienestar, la paz social y el desarrollo humano de las poblaciones que habitan en los territorios donde se encuentran estos recursos” , sostuvo.

Asimismo, informó que el Estado dejará atrás el antiguo modelo reactivo de intervención ante conflictos sociales para avanzar hacia una gobernanza territorial preventiva.

Si antes la respuesta estatal solía limitarse a actuar cuando los conflictos ya habían estallado, ahora se anticipará a las crisis a través del desarrollo territorial junto con empresas, gobiernos locales y comunidades.

En esa línea, adelantó una reforma en la distribución del canon minero: “Tenemos que lograr que parte de ese canon vaya sí o sí a las comunidades aledañas a los entornos mineros, para que ellos justamente vean cómo se llega la infraestructura básica que tanto reclaman”.

Otro representante gubernamental también tuvo protagonismo: Elmer Cuba, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Él destacó que el Perú ha construido una base de confianza y estabilidad macroeconómica reconocida en la región, pero que nada de ello es sostenible cuando prevalecen proyectos que agudizan la desigualdad en los territorios tradicionalmente excluidos.

“Cuando una importante inversión llega a un distrito pobre, ese distrito mejora. Todos los promedios, como electricidad, agua potable, escolaridad y comprensión lectora, son superiores a los de otros distritos. [...] Pero la distribución del ingreso puede empeorar si los que más rápido se benefician son el dueño del hotel o del restaurante, el notario, el que tiene más educación. Los jóvenes con menos educación no ven esos beneficios de inmediato”, explicó.

“El puñado de peruanos educados tiene una responsabilidad con el resto de compatriotas”, añadió.

¿Qué dijo Elmer Cuba durante el GESS 2026? (Foto: IIMP)