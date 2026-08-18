Se busca evitar las mismas consecuencias de El Niño del 2017. (Foto de Ernesto BENAVIDES / AFP).
Se busca evitar las mismas consecuencias de El Niño del 2017. (Foto de Ernesto BENAVIDES / AFP).
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Redacción Gestión
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El Ejecutivo y los principales gremios empresariales del país establecieron este martes 18 de agosto una ruta de coordinación que permitirá sumar las capacidades del sector privado a las del Estado y ejecutar de manera conjunta, ágil y eficiente las intervenciones necesarias en todo el país, especialmente en las zonas de mayor riesgo.

Según información gubernamental, esta primera reunión de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del FEN contó con la participación de los ministros de Economía y Finanzas, Elmer Cuba; de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; de Defensa, Rafael Belaunde; y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas; así como de los titulares del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indice) y de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Durante el encuentro, los representantes del sector privado pusieron a disposición del Ejecutivo maquinaria, motobombas, almacenes, capacidades logísticas y equipos técnicos.

“Además, propusieron implementar un tablero de control que permita conocer las necesidades existentes, las intervenciones en marcha y las entidades o empresas responsables de cada una”, dieron cuenta.

En ese marco, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento anunció que pondrá a disposición una plataforma que consolidará información sobre la maquinaria disponible del Gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales, y las empresas privadas, incluyendo su ubicación, operadores y requerimientos de combustible.

“Esta información se cruzará con las necesidades identificadas en cada punto crítico para determinar qué equipos requiere cada zona y movilizarlos oportunamente, evitando duplicidades y zonas desatendidas”, detallaron.

Se preparan acciones para afrontar el impacto del FEN. (Foto: Andina)
Se preparan acciones para afrontar el impacto del FEN. (Foto: Andina)

Cambios normativos

Los gremios empresariales plantearon simplificar los procesos, permisos y autorizaciones requeridos para intervenir en cauces, carreteras y otros puntos críticos.

Al respecto, el ministro Cuba solicitó que remitan, en el menor tiempo posible, las propuestas de cambios normativos, acompañadas de información sobre los montos, plazos y necesidades operativas que implicaría su implementación.

En este contexto, los presidentes de los principales gremios empresariales saludaron la designación de Carlos Neuhaus, presidente ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), para liderar la articulación de las capacidades y propuestas del sector privado.

indicaron.

Entre los representantes estuvieron los presidentes de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap), la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin, la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) y la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip); así como las presidentas de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe) y del Consejo Directivo de Hombro a Hombro; además del director ejecutivo de ComexPerú.

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Editorial de Gestión: Junio y El Niño

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