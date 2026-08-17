Según Worldpanel, ante un eventual impacto del Fenómeno de El Niño, 42.9% de los hogares peruanos buscaría abastecerse comprando más productos. La estrategia refleja una mayor previsión del consumidor frente a posibles problemas de disponibilidad o cambios en los precios. (Foto: Shutterstock)
Según Worldpanel, ante un eventual impacto del Fenómeno de El Niño, 42.9% de los hogares peruanos buscaría abastecerse comprando más productos. La estrategia refleja una mayor previsión del consumidor frente a posibles problemas de disponibilidad o cambios en los precios. (Foto: Shutterstock)
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Eduardo Sotelo
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El eventual impacto del Fenómeno de El Niño (FEN) no llevaría necesariamente a los hogares peruanos a recortar su consumo, sino a modificar la manera en que administran sus compras. Según Worldpanel by Numerator, el consumidor llega a este escenario en una posición financiera más favorable que en 2023, año en que el país también enfrentó al fenómeno climático, y tendría distintas alternativas para mantener las categorías que considera importantes.

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