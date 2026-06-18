La operación fue acordada con la multinacional canadiense Saputo Inc. y está valorizada en aproximadamente US$500 millones. (Foto: Grupo Gloria).
La operación fue acordada con la multinacional canadiense Saputo Inc. y está valorizada en aproximadamente US$500 millones. (Foto: Grupo Gloria).
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Redacción Gestión
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, tras obtener las autorizaciones regulatorias correspondientes. La operación, valorizada en aproximadamente US$500 millones, marca uno de los movimientos más relevantes de la compañía en su estrategia de expansión regional en la industria láctea y de alimentos.

La transacción fue acordada con la multinacional canadiense Saputo Inc. e incluye la incorporación de dos plantas industriales, así como un portafolio de marcas con amplia presencia en el mercado argentino. Entre ellas, destacan La Paulina, Ricrem y Molfino, además de la oficina comercial que la empresa mantiene en Brasil.

, ampliando su capacidad operativa y su alcance en mercados estratégicos de la región. La compañía busca consolidar una plataforma regional que le permita impulsar el crecimiento de sus negocios en los próximos años.

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El presidente de Gloria Foods, Claudio Rodríguez, señaló que la incorporación de Molfino Hermanos S.A. contribuirá a robustecer el holding y acelerar el desarrollo de una estructura regional orientada a potenciar el negocio de lácteos y alimentos. Según indicó, la operación forma parte de la visión de largo plazo que mantiene el grupo para seguir expandiendo su presencia en el continente.

Como parte del acuerdo, Saputo Inc. conservará una participación del 20% en el accionariado de Molfino Hermanos S.A. Esta estructura permitirá mantener los vínculos comerciales entre ambas compañías y asegurar la continuidad de las exportaciones hacia los mercados internacionales donde opera la firma canadiense.

Asimismo, el esquema contempla la transferencia de conocimiento técnico especializado y una transición gradual de las operaciones. De esta manera, Gloria Foods apuesta por fortalecer su presencia en la industria alimentaria regional mediante una integración que combine crecimiento, continuidad operativa y desarrollo sostenible.

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