En los primeros dos meses del año se realizaron 15 transacciones por un valor de US$ 3,200 millones. (Foto: Andina)
En los primeros dos meses del año se realizaron 15 transacciones por un valor de US$ 3,200 millones. (Foto: Andina)
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Mayumi García
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A menos de un mes de las elecciones generales en el Perú, el contexto local se muestra bastante agitado, en medio de una permanente inestabilidad política que resulta en cambios de gobierno, una inesperada crisis energética; además, de los posibles impactos de la guerra en Medio Oriente. Bajo este escenario, un mercado que busca abrirse paso, aun cuando es frágil a todos estas situaciones, es el de fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) que empezó el año con transacciones a la baja, pero valores al alza en relación al mismo periodo del año anterior. Pero, ¿son estos resultados verdaderos referentes de lo que se viene en los siguientes meses?

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