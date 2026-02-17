Santiago Chávez, director audiovisual y socio de Fértil, señaló que el crafting es un proceso por medio del cual se busca elaborar imágenes potentes, capaces de generar emociones en el público. “El craft no es solo que se vea bonito, sino también experimentar sensaciones; cuando nosotros hacemos comerciales, lo que buscamos en las piezas es que la imagen transmita emociones y la gente sienta”, explicó el representante.

Bajo esa consigna, la productora ha logrado llevar adelante, a la fecha, 173 proyectos, de los cuales 18 producciones se realizaron en el 2025 ; sin embargo, más allá del volumen, lo que la compañía realmente persigue es ejecutar productos con proyección exportable. “Más que la cantidad, se trata de elegir los proyectos con potencial. También tiene mucho que ver el tiempo que nosotros le dedicamos a cada proyecto; por ello, nuestro modelo no busca el volumen, sino sostener el nivel de calidad en cada una de las producciones. De hecho, no somos una productora que esté filmando un montón de comerciales en el mes”, aclaró Tarek Pérez, productor ejecutivo y socio fundador de la empresa.

De momento , Fértil tiene dentro de su experiencia; además, de las filmaciones realizadas en locaciones peruanas, también grabaciones en Estados Unidos y Costa Rica. En este último país, la productora tiene presencia operativa desde el 2022 con un total de entre seis y siete comerciales filmados en dicho país a la fecha.

“El año pasado tuvimos un comercial en Costa Rica para la Cerveza Imperial, pero anteriormente también ya habíamos trabajado con esa marca. Asimismo, anteriormente producimos para Tequila Don Julio, en el mercado estadounidense”, destacó Pérez.

Adidas también está en el portafolio de empresas que han contratado los servicios de Fértil. (Foto: Fértil)

La penetración en Centroamérica

Para el 2026, la productora apunta a tener un aumento de 50% en ingresos en relación al año pasado, impulsado por un primer trimestre auspicioso. En lo que va del año, la firma viene facturando el 60% del total generado en el 2025, con producciones que se ejecutan entre enero y febrero.

“Acabamos de filmar en Honduras para la cerveza Salva-Vida, también ya hicimos un proyecto para BBVA; en tanto, filmaremos para bebidas Aruba (Gloria) y también se acaba de aprobar para la cerveza hondureña Barena. A la par, estamos trabajando un proyecto muy ambicioso para Nike Football, a darse entre abril y mayo próximo”, adelantó Pérez.

En esa línea, el ejecutivo consideró que este año será histórico en resultados para Fértil, sostenido en producciones locales y, sobre todo, en creaciones internacionales; ello, en el marco de un plan para fortalecer su presencia en países de Centroamérica.

“Aparte de Costa Rica, estamos haciendo distintas alianzas con productoras en El Salvador, Honduras, Panamá, República Dominicana; digamos que nuestro foco está puesto en Centroamérica; además, de traer proyectos para filmar acá. Perú ofrece una geografía que es bien variada, donde tenemos locaciones parecidas a naciones de América Central; en tanto, fortalecemos a los clientes que ya tenemos, siempre cuidando el tipo de proyectos que tomamos y los profesionales a cargo, como los directores”, detalló.

Actualmente, Fértil tiene entre sus filas a diferentes perfiles de directores, quienes profundizan en la imagen y la búsqueda estética, la dirección de actores, storytelling, comedia y narrativa; entre otros aspectos. Así, en la lista destacan los peruanos Franco Finocchiaro y Santiago Chávez; los argentinos Julián Fernández y Emiliano Cruz; y el colombiano Florian Florian.

“Estamos cerca de cerrar con otro director local, pero por ahora aún no podemos dar el nombre. Nosotros tenemos la representación exclusiva de los directores que están en nuestro portafolio para el mercado peruano y, en algunos de los casos, también para Centroamérica”, finalizó.

Santiago Chávez, director audiovisual y socio de Fértil, en labores de filmación. (Foto: Fértil)

El dato

Un día de filmación en promedio cuesta está entre US$ 50,000 y US$ 70,000, siendo que, sujeto al tipo de producción, el tiempo de grabación es de alrededor de dos días.

En el 2025, Fértil avanzó a nuevos formatos al desarrollar una experiencia inmersiva audiovisual para el stand de Cerro Verde en Perumin. “Fue el primer stand inmersivo realizado con inteligencia artificial”, sostuvo Pérez.