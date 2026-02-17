Productora Fértil ha realizado comerciales para diferentes marcas locales, tales como Cristal y Gloria. (Foto: Fértil)
En nueve años de existencia, la productora boutique Fértil tiene un importante portafolio de producciones con servicios brindados a empresas locales e internacionales, tales como Adidas, Cristal, Gloria, Volvo, BBVA, Banco de Crédito, Nike, Coca Cola, Sodimac, entre otras. Así, la firma proyecta este 2026 seguir robusteciendo su cartera y el récord de creaciones, sin dejar de lado su esencia fundamentada en el crafting. ¿De qué trata ello y cuáles son los planes de la compañía?

