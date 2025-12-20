El gerente general de Tondero, Miguel Valladares, señaló que tras un breve declive en la producción a consecuencia de imprevistos en la industria y también a nivel personal, la compañía inicia el 2026 con una reestructuración completa que ha significado cambios en el equipo y en el directorio, pero también en los pilares que rigen el rumbo de la empresa. A nivel directivo, en adelante, el actor Carlos Alcántara, conocido —entre otros personajes— por su protagónico de Cachín en ‘¡Asu mare!’, toma un rol preponderante dentro de la firma al convertirse en socio oficial de Tondero.

“En este momento, somos tres socios: Carlos Alcántara, mi hermano (con un porcentaje pequeño) y yo; Alcántara será un productor asociado en todos los proyectos. Y es que esta reestructuración viene con todo, también volviendo un poco al origen de Tondero y mirando a pilares como peruanidad, naturaleza, familia, digital y deporte”, sostuvo el representante en su evento de preventa 2026-2027.

Miguel Valladares, gerente general de Tondero, y Carlos Alcántara. (Foto: José Rojas/ El Comercio)

Bajo esa consigna, Valladares reconoció que los esfuerzos en el 2025 estuvieron concentrados, principalmente, en delinear las rutas de desarrollo para el 2026 y 2027. “Este año sacamos una película muy comercial que dirigí, estamos hablando de ‘Locos de Amor, Mi Primer Amor’; luego Ramón y Ramón, dirigida por Salvador del Solar y; Astronauta, bajo la dirección de Paul Vega, son los únicos filmes que estrenamos”, añadió.

Además, en línea con el nuevo foco de Tondero, el ejecutivo anunció que se eliminaron dos líneas de negocio de la compañía, las cuales no estaban en el perfil de los nuevos proyectos.

“Cerramos el área de distribución y ventas internacionales y también lo que significa la representación de artistas, donde teníamos una cartera de cerca de 100 artistas; ahoramos seguiremos trabajando con ellos, pero ya no los representaremos”, precisó Valladares, quien dijo que priorizarán la producción de ficción, live shows y espectáculos inmersivos.

El portafolio de Tondero para el 2026 y 2027

Valladares manifestó que los próximos dos años serán muy dinámicos en actividad para la productora nacional, con proyectos pendientes de estreno en los siguientes meses y otros ya encaminados. De hecho, la apuesta de la empresa empieza con ‘La Gran Sangre’, película protagonizada por Carlos Alcántara, Aldo Miyashiro, Pietro Sibille y Lucho Cáceres.

“De la mano de Capitán Pérez (productora) vuelve este largometraje que se proyecta llegue a salas en octubre del 2026″, adelantó.

Detrás de cámaras de las grabaciones de la nueva película de 'La Gran Sangre" | Foto: Difusión

A esta película también se suma ‘El Viaje de Teo’ (diciembre 2026); en tanto, que en abril del 2027 se proyectaría ‘Tigresa’, la película biográfica de Juana Bustos, más conocida en el mundo artístico como La Tigresa del Oriente.

“También tenemos ‘Esto es una familia’, que es una coproducción España-Perú con cuatro productoras, tres de ellas españolas (creadores de las series españolas Élite y Respira) que han invitado a Tondero a formar parte de la coproducción, con la presencia de actores peruanos”, explicó Valladares.

De hecho, Tondero actualmente tiene presencia en España con una sede en dicho país y con equipo corporativo propio. “Estamos desarrollando cuatro proyectos propios como Tondero-España, aparte de las coproducciones, donde también tenemos otra que es ‘Abril’, una película escrita por Marcos Zunino y Vanessa Saba”, refirió Valladares, destacando adicionalmente ‘La mirada de Martín Chambi’, biopic del fotógrafo peruano.

En lo que concierne a shows en vivo, destacan espectáculos como el de Bob Esponja por sus 25 años, el cual se volverá un parque temático por un fin de semana; además de proyectos musicales, entre otros. “También tenemos un par de proyectos muy comerciales para plataformas de streaming, pero no las puedo mencionar por contrato de confidencialidad”, refirió el ejecutivo.

Juana Bustos (Tigresa del Oriente) tendrá su propia película, producida por Tondero. (Foto: Redes sociales)

Tondero y sus alianzas claves

Para respaldar la cartera de producciones que alista Tondero entre el 2026 y 2027, Valladares sostuvo que se han firmado cuatro alianzas estratégicas, específicamente, con Nickelodeon (de propiedad de Paramount), Ticketmaster Perú, Concept House y Latina.

“Vamos a hacer proyectos relacionados a otras marcas y licencias de Paramount; con Latina trabajaremos en exclusividad todos los proyectos de ficción; mientras la alianza con Concept House apunta a que a partir del próximo año se haga toda una creación de contenidos entre ellos, como especialistas en el tema con alcane a nivel Perú y Latam, y Tondero”, detalló.

Finalmente, el representante incidió en que la nueva estrategia de la compañía busca volver a los inicios de la empresa, capitalizando aquello perdido en los últimos años. “La proyección de objetivos 2026 estimo será de cerca US$ 2 millones aproximadamente”, culminó.

Emmanuel Soriano, Salvador del Solar, Miguel Valladares, Darío Yazbek y Álvaro Cervantes, equipo de la película Ramón y Ramón, estrenada este 2025. (Foto: El Comercio/Alessandro Currarino)

El dato

Tondero figura actualmente como la productora de seis de las 10 películas más taquilleras de la historia del cine peruano, con éxitos como ‘¡Asu mare!’, ‘A los 40′, y ‘Locos de amor’.

La película peruana más taquillera de la historia es ‘¡Asu mare! 2, convocando en salas a más de 3 millones de espectadores.