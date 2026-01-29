Especialistas opinan sobre el impacto en en el mercado peruano de fusiones y adquisiciones ante una posible reactivación económica e industrial de Venezuela. (Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez)
Especialistas opinan sobre el impacto en en el mercado peruano de fusiones y adquisiciones ante una posible reactivación económica e industrial de Venezuela. (Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Mayumi García
mailMayumi García

A pocos meses del proceso electoral que determinará el nombre del próximo presidente del Perú, el mercado peruano de fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) no evidencia sintomas de retracción en el apetito de los inversionistas. Por el contrario, en el último trimestre del 2025, este sector alcanzó su mejor momento de los últimos 12 meses, con operaciones que involucraron a diversos sectores y que anticipan vientos a favor para este 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Compra y venta de empresas se frena: ¿qué sectores dinamizarán el mercado en el segundo semestre?
Compra y venta de empresas: las más de 100 operaciones que se preparan hasta el cierre de año
M&A: ¿Se frenará la compra y venta de empresas peruanas por las elecciones?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.