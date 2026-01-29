De acuerdo al último reporte de la consultora Transactional Track Record (TTR), el año pasado se culminó con 167 operaciones, lo que alude a un capital total de US$ 4,432 millones . De este monto, US$ 1,699 millones se dinamizó a través de 57 operaciones que se registraron en los últimos tres meses del 2025 , en cuyo trimestre se observó el mayor número de transacciones del año, aunque por un valor menor en relación a similar periodo del 2024 (US$ 2,367 millones).

Esto, llevado al balance anual, también concluyó una reducción de 8.74% en número de operaciones y de 14.84% en valor transaccionado, en relación al desempeño del mercado en el 2024 ; sin embargo, los especialistas indicaron que las cifras no advierten una caída real y, por el contrario, el panorama es positivo.

Oscar Trelles, socio director de la oficina de Lima del estudio Cuatrecasas, sostuvo que una contracción de alrededor de 15% en valor y de cerca de 9% en volumen no es relevante, considerando que suelen haber transacciones en el año que no se reportan. De hecho, el especialista indicó que pese al escenario de incertidumbre que se afrontó por la guerra comercial, el aumento del costo de financiamiento y el periodo preelectoral, en la última parte del año se logró números mejores de los que se proyectaban.

“Al inicio o a mitad del año, cuando se venía con 35 o 38 operaciones se esperaba quizá que el 2025 culminara con 120 transacciones, lo cual sin duda habría marcado una caída muy importante. Pero no es el caso, pues en la última parte se ha mejorado bastante, creyendo que el año pasado ha llegado a igualar al 2024. A este resultado contribuye que hay bastante optimismo empresarial, destacando que el Perú está pasando por un buen momento en términos de intercambio comercial; el precio del cobre, oro y plata está muy alto y eso impacta en toda la economía; a la industria agroexportadora le está yendo muy bien; además, de que también hemos tenido una buena campaña de pesca″, expresó el especialista en M&A.

Por su parte, el socio principal del Estudio Muñiz, Mauricio Olaya, señaló que, desde su perspectiva, el nivel de operaciones en el 2025 estuvo muy similar al 2024, a diferencia del monto transaccionado, donde consideró que el año pasado se habrían registrado cifras mayores a las reportadas oficialmente.

“Se podría estimar que hay unos US$ 2,000 millones adicionales, los cuales por razones de confidencialidad u otras consideraciones, no estarían reflejadas en la data”, manifestó el especialista.

A su turno, Alberto Rebaza, socio en Rebaza, Alcázar & De Las Casas, afirmó que un aspecto a resaltar es que, como parte del dinamismo del último trimestre, se ha mostrado operaciones relevantes no solo por su valor, sino por el perfil de inversionistas interesados en el Perú, cuyos orígenes son diversos y ocurren en una etapa preelectoral.

“Esto evidencia la confianza en el Perú, sobre todo, en su macroeconomía. En la experiencia de etapas previas a elecciones se solía contraer el mercado; es decir, se avanzaba en las negociaciones, pero no se cerraban los acuerdos. Y es que tenemos un contexto internacional que tampoco ha sido ideal, con dos guerras que han impactado varios mercados, un conflicto de tarifas generada a partir de decisiones del gobierno del presidente Donald Trump; entonces, hay bastante movimiento internacional que permite voltear a mirar, entre otros destinos, sectores y empresas peruanas que muestran un nivel de confianza y sostenibilidad muy relevante”, sostuvo.

Las operaciones que se viene para el 2026

Olaya consideró que la actividad de M&A este año también será importante, con un primer trimestre en el que se culminen transacciones que vienen siendo negociadas desde mediados o tercer trimestre del 2025 . Así, el especialista adelantó que el periodo electoral, a este momento, no está generando ningún impacto significativo en el mercado, excepto ocurra un hecho sin precedentes en el escenario político- electoral.

“Sin embargo, hay factores externos que sí podrían impactar, pero positivamente en el Perú y en la región, en general. Seguramente tendremos mucho más inversión y mucho más interés de empresas americanas por un mercado como el nuestro; además, de la mirada incluso de los centroamericanos y mexicanos hacia esta parte del mundo, debido a los riesgos también de políticas internacionales”, refirió el socio principal del Estudio Muñiz.

En lo que concierne a los sectores que moverán las transacciones este 2026, el representante de Cuatrecasas destacó que prevalecerá el interés por la minería, más aún con los actuales precios de los minerales; seguido de los sectores energía y agroexportado r.

“En energía tenemos el interés por las renovables, las solares y las eólicas, teniendo como prueba de ello la reciente compra de Orygen por Grupo Romero. Hay otros rubros en los cuales también hay interés, como salud o retail”, remarcó

En esa línea, Trelles estimó que en el 2026 se podría alcanzar incluso las 200 operaciones en el mercado peruano de M&A, con tickets promedios en el valor negociado de aproximadamente US$ 30 millones . “En la medida que se elija un candidato promercado se va a generar mucho optimismo y podríamos ver incluso un boom transaccional, más visible en la segunda parte del año”, agregó.

¿Reactivación industrial venezolana impactaría en Perú?

Sobre un posible impacto en el mercado local de M&A, a corto o largo plazo, a raíz de la anunciada reactivación económica e industrial en Venezuela, el socio en Rebaza, Alcázar & De Las Casas sostuvo que dicho acontecimiento favorecerá al Perú; en tanto, es importante la percepción que tengan los inversionistas de la región .

“Que le vaya bien a nuestros vecinos (Colombia, Chile, Argentina, Venezuela y otros) va a hacer que nos vaya bien a nosotros. Se podría pensar que son competencia y que la inversión podría dirigirse a estos mercados; no obstante, los capitales internacionales son muy grandes. El problema es cuando la región es insegura, inestable políticamente, existen dictaduras, situaciones de abuso de poder, entre otras situaciones, que no permiten que estemos ni siquiera en el radar como región”, enfatizó Rebaza.

En este punto, Trelles coincidió en que la apertura de Venezuela consolidará el movimiento de Latinoamérica al promercado , lo que en general, atraerá inversiones en la región y mayor estabilidad.

“Venezuela tiene una industria de petróleo tan potente, que de estabilizarse será un gran destino de inversiones para el Perú. De hecho, Venezuela hace 20 años tenía grupos peruanos que les fue muy bien en ese país, pero lamentablemente luego cerraron sus operaciones. Claro, esta incursión no es algo que vaya ocurrir ahora, quizá por lo menos cinco años, si todo marcha bien”, indicó.

Por último, Olaya resaltó que si bien entre naciones existe una competencia natural, donde siempre hay la posibilidad de sumar nuevos actores (países) que generen confianza a los inversionistas , el punto de intersección en el que ganan todos es la fortaleza que proyectan como región.

“Al Perú le toca seguir haciendo las cosas bien, cuidar mucho su estabilidad jurídica y económica, el buen trato a la inversión extranjera sin diferenciarla de la inversión local. Es decir, si mantenemos las reglas en juego, con instituciones profesionales y entes reguladores trabajando de manera correcta, la atracción de inversiones se mantendrá“, finalizó.