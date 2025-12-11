Según Susan Castillo, socia de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, el interés de los grupos peruanos por invertir fuera del país se ha intensificado en los últimos años. (Foto: istock).
Según Susan Castillo, socia de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, el interés de los grupos peruanos por invertir fuera del país se ha intensificado en los últimos años. (Foto: istock).
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Alejandro Milla
mailAlejandro Milla

La consultora Transactional Track Record (TTR) publicó su más reciente reporte del mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) de empresas al cierre de octubre de 2025. En el acumulado del año, el valor transado en Perú alcanza US$ 1,845 millones y el número total de operaciones asciende a 114 transacciones, cifra que representa una caída interanual de 24%. No obstante, el mercado mantiene un ritmo de ejecución sólido: 94 operaciones (82% del total) ya se han cerrado. Sobre ese escenario, Gestión revisó el comportamiento anual e identificó un fenómeno adicional: la expansión de empresas peruanas hacia el exterior.

TE PUEDE INTERESAR

Compra y venta de empresas se frena: ¿qué sectores dinamizarán el mercado en el segundo semestre?
Gigante japonés Rinnai compra Grupo Sole y prepara expansión en Perú y la región
Fintech peruana Monnet compra la chilena ETPay: esta es su nueva fase de expansión regional

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.