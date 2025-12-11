Para Óscar Trelles, socio director de la oficina de Lima de Cuatrecasas, el mercado local de M&A —históricamente dinámico y con actores financieros y legales sofisticados— transitó un 2025 que prometía mayor expansión, pero que finalmente se estabilizó. El ejecutivo atribuye este resultado a tres factores centrales: la guerra comercial, el aumento del costo de financiamiento y la incertidumbre preelectoral.

Por su parte, Susan Castillo, socia de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, consideró que 2025 ha sido un año activo. En su análisis, el volumen de operaciones se mantuvo elevado y, además, se observó un incremento en el tamaño promedio de los deals, con varias transacciones por encima de US$ 100 millones. A pocas semanas del cierre del ejercicio, afirma que el flujo no ha mostrado desaceleración.

“Si bien es usual un declive previo a un año electoral, esto aún no ocurre y es probable que el ritmo se mantenga durante buena parte de 2026”, puntualizó.

En línea similar, Juan Carlos Escudero, socio de Corporativo/M&A de CMS Grau, observó que el balance del mercado refleja moderación tras un año excepcional, pero descartó la idea de una paralización. El flujo de operaciones continúa activo, con mayor dinamismo en sectores como recursos naturales, software y servicios, y con fondos de private equity aún presentes, pero con tickets más ajustados. El segmento de empresas familiares medianas, añadió, sigue siendo uno de los más demandados en procesos de compra y venta.

El apetito de las empresas peruanas en el exterior

Según Castillo, socia de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, el interés de los grupos peruanos por invertir fuera del país se ha intensificado en los últimos años. Este movimiento ha sido posible, en parte, por desinversiones relevantes ejecutadas en el mercado local y que les han permitido disponer de capital para explorar oportunidades no solo en Sudamérica, sino también en Centroamérica, Estados Unidos y algunos países de Europa.

La directiva sostuvo que la tendencia responde a tres motores principales: diversificación de riesgos frente a la coyuntura política interna, regionalización de los conglomerados peruanos y acceso a insumos y capacidades —como materias primas o tecnología— menos disponibles en el mercado local.

En esa línea, Escudero, socio de CMS Grau, coincidió en que el mensaje en el mercado es claro: los grupos corporativos peruanos —particularmente los de mayor tamaño— buscan trasladar parte de su balance hacia el exterior. “Ya no se trata solo de aprovechar oportunidades puntuales, sino de una estrategia más deliberada para repartir riesgo entre Perú y otros mercados”, apuntó.

Por su parte, Trelles, de Cuatrecasas, reconoció una tendencia creciente, aunque señala que la expansión internacional ocurre con cautela. Así, observa que el giro hacia gobiernos promercado en Ecuador, Argentina y Bolivia ha sido recibido con optimismo, aunque los conglomerados peruanos conocen la volatilidad política regional y actúan con prudencia.

“La salida responde a la búsqueda de diversificar riesgo país, ganar escala, replicar modelos de negocio exitosos y capturar mercados con mayor proyección. Sin embargo, la guerra comercial, el costo de capital y el entorno electoral mantienen un componente de cautela en la toma de decisiones”, indicó.

En el acumulado de 2025 hasta octubre, el valor transado en Perú alcanza US$ 1,845 millones y el número total de operaciones asciende a 114 transacciones.

Sectores y destinos más activos en inversión “outbound”

En cuanto a las industrias con mayor protagonismo en operaciones de M&A outbound (compras de compañías en el exterior), el socio de CMS Grau identificó un mapa con sectores que vienen liderando la expansión regional de las firmas peruanas. En concreto, destacan consumo y retail —particularmente alimentos, restaurantes, farmacias y mejoramiento del hogar—, que apuntan a ganar escala y presencia comercial en países vecinos.

A este bloque se suman agroindustria y alimentos procesados, segmentos que han evolucionado hacia modelos multilatinos con presencia operativa en diversos mercados. El ejecutivo también resalta el dinamismo de servicios y tecnología, que va desde software especializado y BPO hasta logística y soluciones corporativas; y el interés sostenido en infraestructura, energía y construcción, donde empresas peruanas participan en proyectos vinculados con gas, electricidad y concesiones.

Escudero señaló que estas compañías comparten rasgos comunes: escala consolidada, marcas posicionadas y gobiernos corporativos robustos, lo que facilita asumir el costo y la complejidad de operar en múltiples jurisdicciones. En su expansión, suelen replicar modelos probados en Perú —como cadenas comerciales, financieras o plantas de alimentos—, pero también incorporar eslabones complementarios en la cadena de valor, como distribución, logística o tecnología que fortalezca el negocio principal.

Respecto a los destinos más dinámicos, Castillo, socia de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, señaló que se mantiene el interés por países estratégicos como Bolivia y Ecuador, aunque el apetito se ha ampliado crecientemente hacia Chile, Colombia, México y Estados Unidos.

En la misma línea, el socio director de la oficina de Lima de Cuatrecasas coincidió en que la región cercana concentra la mayor atención, con Chile, México y Colombia como primeros objetivos, seguidos por Argentina y Uruguay. “En Chile y Colombia existe expectativa de un giro hacia políticas promercado; en Argentina y Uruguay este escenario ya está presente. Además, hay un acumulado de experiencia de grupos peruanos en estos países, lo que genera más confianza para nuevos movimientos”, explicó.

Tamaño de las operaciones: predominio de tickets medianos

En cuestión de montos, los especialistas coinciden en que el M&A outbound peruano se concentra mayormente en operaciones de tamaño medio. Escudero, socio de CMS Grau, precisa que la mayor parte de las transacciones se sitúa por debajo de los US$ 15 millones, un rango típico para adquisiciones de empresas familiares, firmas de software especializado o negocios de servicios.

Existe, además, un segmento más reducido de operaciones entre US$ 15 millones y US$ 50 millones, generalmente asociado con compras que permiten consolidar presencia regional o adquirir plataformas ya estructuradas. Las transacciones que superan los US$ 100 millones —señala el abogado— son minoritarias. “Cuando surgen, son las que terminan moviendo la estadística anual por valor, pero no representan la norma”, dijo.

Desde la visión de Castillo, si bien no es posible establecer un monto promedio, los tickets medianos a grandes son usuales cuando se trata de inversiones en economías mayores que la peruana. “La mayoría de jugadores que sale de Perú ya cuenta con una escala consolidada y busca activos relevantes”, afirmó.