El Estudio Cuatrecasas, el cual cuenta con oficinas en China, España, Portugal, Chile, Colombia, México y EE.UU, entre otros países, cumple dos años en el Perú. En esta ocasión, Jorge Badía, managing partner global del Estudio, comentó a Gestión acerca de la evolución del mercado legal a nivel mundial y lo que se pronostica para el futuro del mercado en el Perú.

¿Cómo han visto su crecimiento desde su fundación hace dos años? ¿ha sido lo que se esperaba?

El crecimiento ha sido exactamente el que esperábamos. Ha sido muy meritorio porque se ha dado en circunstancias complicadas.

Poco después de empezar estalló la pandemia, lo cual nos obligo a hacer las cosas que teníamos que hacer en forma muy extraña, como contratar a todo el equipo.

A pesar de la pandemia hemos logrado completar el equipo con más de 20 profesionales.

¿Cuánto esperan crecer hacía el futuro?

Nuestro objetivo es duplicar el tamaño en el plazo máximo de 3 años. Queremos tener 50 abogados en los próximos 3 años.

Tenemos un foco muy fuerte en transacciones en el ámbito financiero y el mercado de fusiones y adquisiciones.

Frente a estas dos patas, por nuestras características queremos ser más fuertes en temas de impuestos, porque nuestra firma nació como una de impuestos, y muy fuertes en temas de litigación y de arbitraje.

¿El equipo que planean conseguir quieren que crezca en el estudio o sacarlo de otros?

El 100% del crecimiento ha venido de la contratación de otros estudios. Ahora debemos focalizarnos en reclutar gente joven.

La firma contrata como 150 personas al año globalmente. Ahora será más por la apertura de las 4 oficinas latinoamericanas. Nuestro crecimiento será por abajo, dando carrera a nuestros profesionales.

Mencionó que se había podido crecer en el mercado peruano. ¿Esto es así en el resto del mundo?

Vemos Latinoamérica como una puesta de crecimiento mucho más potente que mercados más consolidados o más maduros.

Aquí estamos creciendo a tasas increíbles, en España solo a 1%. Ahora va a costar más crecer, como ya tenemos un esperamos tasas de crecimiento más fuertes acá que en otras partes. equipo de mediano tamaño, pero

Hemos sido golpeados con fuerza por el Covid, pero hemos podido mantener nuestras ventas e incluso incrementarlas. Prevemos crecer a dos dígitos la firma y superar los 300 millones globales. Nuestros competidores también están creciendo.

¿Ven espacio en el Perú para que ingresen más firmas extranjeras?

Pueden pasar dos cosas, que ingresen estudios diferentes, o que haya una consolidación de estudios locales o con otras plataformas internacionales.

Nuestra profesión va a estar cada vez más en manos de firmas internacionalizadas. El modelo peruano, donde la mayoría de estudios son firmas locales, pronto cambiará. Eso lo vivimos en España hace unas décadas cuando vinieron las firmas inglesas y se llevaron un bocado del mercado.

¿Así está funcionando Cuatrecasas? ¿Haciendo vínculo con firmas locales?

No. Somos una única firma. Lo que está claro es que no somos de abrir franquicias. Un socio es un socio del consolidado. Eso garantiza una uniformidad en el servicio y en la calidad.

Debido a la situación política del Perú, hubo rumores sobre fusiones y adquisiciones posiblemente cayéndose o poniéndose en el congelador. ¿Ustedes vieron esto así?

Lo que pasó es que hubo un parón clarísimo, pero se recuperó rápidamente. Las cosas se ven desde acá con un dramatismo mucho más grande de lo que se ven desde fuera. Pasa lo mismo en España, pero la inversión sigue fluyendo y hay una estabilidad en el mundo de los negocios.

Descontado este periodo de incertidumbre sobre el resultado de las elecciones, esto ya se ha superado y hemos regresado a un ritmo de relativa normalidad. Hay oportunidades y se siguen comprando y vendiendo compañías.

Este año hemos cerrado dos operaciones muy importantes y se han cerrado luego de las elecciones.

Somos un termómetro y el termómetro dice que estamos bien. Todo marcha normalmente.

¿Qué opinan sobre el uso continuo del home office en el futuro de la práctica legal y su efecto en los costos legales?

Trabajar fuera de la oficina es enteramente posible. Hay algunos estudios en España que ya volvieron al 100% al modelo de antes. Otros han apostado por seguir con el teletrabajo, con el ánimo de reducir costos. Yo hablaba con el socio administrador de uno de los más grandes estudios de Europa con los que tenemos contacto y me indicó que buscaba reducir su espacio físico en un 50%.

No creemos ni en lo primero ni en lo segundo. Creemos en un modelo mixto, donde se trabaja 3 días en la oficina y 2 fuera de ella. Esto hará el trabajo más atractivo, pero igual mantendrá la creación de una cultura de la oficina. En ese sentido, los costos incrementarían, porque debemos habilitar con computadoras, internet y todos los servicios a todos los que trabajen desde casa.

Muchas empresas están empezando a contratar más estudios boutique, en lugar de estudios “all included”. ¿Cuál modelo consideran es el apropiado a futuro?

Anteriormente si eras abogado de tu cliente, eras abogado de todo. Hoy el cliente es mucho más sofisticado y elige uno distinto dependiendo de cada necesidad. Lo que queremos hacer es ser especializados y no tratar de englobar todo. Cada vez vamos a llevar menos cosas y enfocarnos en aquellos productos que son los más interesantes. Ello también abrirá la puerta a nuevos modelos. Solo estaremos para las cosas más complicadas y que involucren varias jurisdicciones.

¿Ven la posibilidad de sobresaturación en el área de fusiones y adquisiciones?

No, incluso en mercados super maduros como el español y el portugués vemos que es el área que más sigue creciendo. Hay mucho por invertir y todos buscan oportunidades. Es más, tenemos dificultad para reclutar nuevo talento porque hay tanta demanda.

¿Hay alguna otra área que vean creciendo de manera importante?

El mundo es cada vez más complicado y cada vez vamos más a discusiones de discusión y litigio, en especial en el área fiscal, donde hay un crecimiento clarisimo. Veo un crecimiento en el área de compliance. Hay áreas como el Fintech que aún son pequeñas pero que pronto agarrarán protagonismo.

¿Cómo están los mercados legales a nivel mundial?

El crecimiento de estudios de abogados en Asia es enorme. Estamos viendo una retirada de actores internacionales en esos países y vemos emerger despachos enormes en China y Singapour. Es un mercado super activo. El proyecto latinoamericano da nueva vida a inversiones en Asia, ya que ayudará a canalizar inversiones hacía la región.

En Africa hay un impulso muy grande. Estamos en Marruecos y en Angola y son mercados en mucho crecimiento y desarrollo, en parte gracias a la inversión China. Hay muchos nuevos mercados emergentes.

El paraíso de los abogados es Estados Unidos, porque es un mercado donde siguen subiendo los precios. Año a año. Nadie discute los sueldos de los abogados ahí. Tenemos una oficina en Nueva York que buscamos usar para canalizar inversiones internacionales. No practicamos derecho estadounidense. Solo servimos de puente. Queremos incorporar a abogados latinoamericanos a la oficina de Nueva York. Es una propuesta que hemos incorporado.

¿Planean abrir otra oficina en la región?

No, ya estamos en Mexico, Chile, Colombia y Perú y eso es lo que prevé nuestro plan estratégico. Ello no implica que no podamos trabajar en otros países, porque tenemos alianzas con otros despachos en otros países.