Según diversos especialistas, el mercado peruano de fusiones y adquisiciones presenta una fuerte concentración tanto geográfica —principalmente en Lima— como sectorial, con predominio en minería y recursos naturales, incluyendo energía. (Foto: iStock)
De acuerdo con información de la consultora Transactional Track Record (TTR), entre enero y agosto de 2025 el mercado peruano de fusiones, adquisiciones y capital de riesgo registró una caída de 32% en el número de transacciones y de 38% en el valor total negociado, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este desempeño contrasta con otros mercados de la región: Chile redujo 3% sus operaciones y 61% su valor; México cayó 33% en número, pero creció 23% en monto; Colombia retrocedió 30% en transacciones, aunque aumentó 77% en valor; y Brasil avanzó 5% y 22%, respectivamente. En este contexto, Gestión, mediante la participación de especialistas, analizó el desempeño del mercado peruano frente a sus pares latinoamericanos y anticipó las tendencias que podrían marcar su evolución en lo que resta del año.

