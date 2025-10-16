La incapacidad de gestión continúa reflejándose en los gobiernos regionales y locales del país. Entre los años 2022 al 2024, las empresas mineras transfirieron S/26,860 millones de soles por concepto de canon, regalías y sobrecanon minero; sin embargo, S/17,460 millones, equivalente al 65%, no fueron ejecutados, privando a la población de obras y servicios básicos.

Así lo dio a conocer Alonso Rey, presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

El especialista advirtió que esta situación priva a la población de servicios esenciales, pese a contar con fondos disponibles. “No hay derecho que las autoridades tengan el dinero y sean capaces de ejecutar obras; mientras la ciudadanía sigue sufriendo carencias”, enfatizó.

Creación de fideicomiso

En ese sentido, Rey dijo que a través de la entidad que preside se plantea la posibilidad de crear un fideicomiso administrado por las empresas aportantes, de modo que se prioricen proyectos de impacto en las comunidades de influencia.

La paradoja, según narró, se refleja en las regiones como Cajamarca, considerada una de las más pobres del país, que tiene cinco proyectos mineros pendientes de desarrollo, pero que hasta la fecha no se ponen en marcha. Mientras que en Loreto se registran 302 obras paralizadas —296 de municipalidades, 14 del gobierno regional y 2 del gobierno central— sin que se valore el potencial de los fondos provenientes de la actividad minera para generar desarrollo en las comunidades.

El presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, Alonso Rey, advirtió que la incapacidad de gestión ocasionó la devolución de S/ 17,460 millones. Foto: IIMP

“En nuestro país, el contraste entre la abundancia de recursos mineros y la limitada capacidad de gestión pública evidencia la urgente necesidad de fortalecer las instituciones para asegurar un mejor aprovechamiento de la riqueza minera”, expresó, durante su participación en el Foro sobre ‘Sociedad Civil’ realizado en el marco de PERUMIN 37.