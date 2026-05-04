Un chef peruano y el bartender, ambos radicados en Francia, contaron a Panorama que, tras ser contratados por Promperú para la feria Sial 2022 y otros eventos oficiales, se les pidió atender cenas y reuniones privadas en el departamento de la entonces jefa de la oficina comercial en París, Rosario Pajuelo, presuntamente usando pagos e insumos ligados a actividades financiadas por el Estado peruano.

La factura fue de 12,500 euros por 5 días de feria y que, según el reportaje, la cena privada habría estado incluida en ese pago con dinero del Estado.

La Contraloría General de la República y el Ministerio de Comercio Exterior investigan a la exjefa de la oficina comercial de Promperú en Francia, por el presunto uso de recursos públicos para fines personales en París.

Según un reportaje, las denuncias incluyen cenas, viajes y pagos de indemnizaciones a trabajadores de la sede de Promperú en ese país.

“A mí sencillamente me dijeron que era una cena que tenía que hacer para la casa de Rosario Pajuelo y que venían por parte como mi servicio como chef”, declaró el chef, tras indicar que la factura total por sus servicios ascendió de 10,000 a 12,500 euros sin que se le detallaran los eventos adicionales que debía cubrir.

“Tengo tres botellas de pisco, voy a hacer una reunión en mi casa (…) te puedo dar un plus aparte y con esto de lo que sobró me puedes ayudar y puedes hacer algo”, relató por su parte el bartender.

El informe agrega que una factura de 4,000 euros por un viaje París–Lima incluía inicialmente un pasaje a Turquía, país natal del esposo de Pajuelo.

También refiere un acuerdo extrajudicial de 8,640 euros con un trabajador que la acusó de acoso moral, pago por el cual Pajuelo firmó a nombre de la embajada sin la autorización correspondiente, según respondió la Cancillería.

Promperú responde

Freddy Solano González, presidente ejecutivo de la Comisión del Perú para la Exportación y el Turismo, Promperú, tras la emisión del reportaje señaló que asumió el cargo hace aproximadamente 20 días y, desde que está al frente, han hecho cambios “que van a permitir agilizar, fortalecer y optimizar sobre todo los procedimientos internos”.

“A la luz de estos hechos, estamos corriendo traslado de toda la información y documentación necesaria a la Procuraduría Pública para que esta pueda tomar acciones en los casos, en este caso en específico, de acuerdo al marco de su competencia”, sostuvo.

Asimismo, comentó que están aprobando en los próximos 10 días una nueva directiva que va a permitir supervisar al milímetro el uso adecuado del gasto público.