“El lunes [último] me reuní con el Gobierno Regional de Junín, que respalda el proyecto de la nueva Carretera Central. Necesitamos una solución definitiva, pero no hay proyecto en la historia del Perú de S/ 24,000 millones o S/ 30,000 millones que se haya hecho como obra pública. El día que les dijeron que se podía hacer, los engañaron vilmente ”, sentenció.

En línea con lo que declaró a Gestión el mes pasado, Miralles señaló que el plan es “continuar con los tramos que tengan cierto nivel de avance y para el resto tenemos que buscar fuentes de financiamiento”. “Este es un proyecto clásico para una Asociación Público Privada (APP). Tiene que generar sus propios ingresos para garantizar el financiamiento de la obra y de la operación y mantenimiento”, finalizó.

Sin embargo, una información conocida por Gestión hoy por la noche, por fuentes cercanas al proyecto, remece todo lo dicho: el Perú habría resuelto unilateralmente el contrato con el PMO Vías, quien no solo está a cargo de la Carretera Central, sino también de proyectos clave como la Vía Expresa Santa Rosa y el Puente Santa Rosa (ingreso del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez).

Con esto, se “gatilla” lo que este diario ya había mencionado: la preocupación de que se generen arbitrajes.