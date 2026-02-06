Durante la mañana de hoy 5 de febrero, en conferencia de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, no perdió la oportunidad de referirse al proyecto de nueva Carretera Central (NCC). Como se recuerda, ministra dijo a Gestión a mediados de enero que apostarían por renegociar el contrato con el PMO francés (PMO Vías) a cargo de la NCC.
Estimado(a) lector(a)
En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.
En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.
Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.
Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.