Cárcel por documentos falsos: el nuevo foco de riesgo penal para las empresas | Foto: Andina
La lucha contra el fraude tributario ha llevado al Estado peruano a endurecer progresivamente el frente penal. Esta vez, el foco no está en las clásicas facturas falsas, sino en un eslabón menos visible del sistema: las detracciones (depósitos obligatorios que se realizan para asegurar el pago de impuestos).

