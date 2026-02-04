La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) realizará, este martes 24 y jueves 26 de febrero en Lima, el primer remate del año de bienes embargados a contribuyentes que no regularizaron su situación.

En esta oportunidad se subastarán 61 bienes inmuebles valorizados en S/ 38,104,956 y 1 bien identificado como marca Cinestar Multicines por S/ 877,891 (precio de remate).

Entre los bienes a rematar destacan cuatro casas ubicadas en los distritos de Chorrillos, y dos en San Juan de Miraflores, tres departamentos en Jesús Maria, Cercado de Lima y Miraflores; así como seis oficinas, dos ubicadas en San Martin de Porres, dos en San Borja, una en Jesus María y una en San Miguel; trece estacionamientos de los cuales 4 se ubican en Miraflores, uno en Jesus María, uno en Surquillo y seis en Barranco.

También se subastarán seis locales comerciales, de los cuales uno se ubica en San Juan de Miraflores y cinco en Cercado de Lima; dos oficinas en La Victoria y el Cercado de Lima; dieciséis terrenos agrícolas, de los cuales 12 se encuentran en Ica, tres en Chincha y uno en Cañete. Finalmente, un terreno industrial en Ventanilla y siete terrenos ubicados en Paracas (Ica), San Juan de Lurigancho, Ate, Puente Piedra y Lurín.

Para participar en el remate solo se debe presentar el DNI. La subasta se realizará bajo la modalidad de “sobre cerrado”, que permite a los postores presentar sus propuestas en un ánfora, resultando ganador quien haya realizado la mayor oferta económica.

Los interesados deberán acercarse a la sede de la Sunat, ubicada en Av. Arenales 335-357 en el Cercado de Lima (al costado del Fuero Militar Policial), cumpliendo las condiciones establecidas en https://rematestributarios.sunat.gob.pe/ o llamar a los celulares 970-589308 y 964-408217. La inscripción y participación en los remates es totalmente gratuita.