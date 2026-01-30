La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) amplió la aplicación de la facultad discrecional para no sancionar, administrativamente, las infracciones relacionadas con el Sistema Integrado de Registros Electrónicos (SIRE), con la finalidad de brindar mayores facilidades a los contribuyentes durante el proceso de implementación.

Así lo dispone la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos Nº 000005-2026-SUNAT/700000, publicada hoy en el diario oficial El Peruano.

La disposición establece que los contribuyentes que al periodo diciembre del 2025 se encuentren obligados a utilizar el SIRE podrán regularizar la generación de sus registros electrónicos y efectuar los ajustes correspondientes hasta el 30 de abril del 2026, sin la aplicación de sanciones administrativas por las infracciones tipificadas en los numerales 2 y 10 del artículo 175 del Código Tributario.

Asimismo, para los contribuyentes que adquieren la obligación de utilizar el SIRE a partir de enero del 2026, la norma extiende la facultad discrecional a las infracciones configuradas en los períodos enero a mayo del 2026, otorgando como plazo máximo de subsanación el 30 de junio del 2026.

En ese marco, continuarán las acciones inductivas para promover la adecuada implementación del SIRE y se cumpla con uno de los principios institucionales, consistente en dar servicios de calidad que comprendan y satisfagan las necesidades de los contribuyentes.

Para obtener más información sobre el SIRE y otros beneficios que la Sunat pone a disposición de los contribuyentes para fomentar la formalización y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, puede visitar el portal: cpe.sunat.gob.pe/ o seguirnos en nuestras redes sociales oficiales.