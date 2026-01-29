Podcast Consultorio Tributario
Podcast Consultorio Tributario
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira

En este podcast, , catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, analiza de manera crítica las consecuencias de lo señalado en el Decreto Supremo No. 303-2025-EF, que como se recuerda legisla sobre la comparecencia remota de los contribuyentes y terceros, así como el acceso directo de la Sunat a los sistemas electrónicos de los contribuyentes, situaciones que han conllevado a cuestionamientos técnicos y de seguridad informativa.

Escuchemos este podcast para estar atentos ante posibles vulneraciones a los derechos del contribuyente, como es el derecho al debido proceso, si es que no se definen protocolos claros, criterios técnicos uniformes y mecanismos de acompañamiento, que permitan una aplicación razonable de estas nuevas facultades de fiscalización.

