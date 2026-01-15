En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, revisa los detalles y consideraciones más relevantes respecto al Decreto Supremo No. 303-2025-EF, que ha determinado las reglas de la comparecencia remota ante fiscalizaciones de la Sunat y el acceso del Fisco a los sistemas contables del contribuyente.

En tal sentido, se repasan los diversos aspectos legales y tributarios a tomarse en cuenta y que se suscitan con estos cambios que adquieren suma relevancia.

Escuchemos este nuevo podcast, y estemos atentos a las consecuencias de este cambio que es un paso más a la modernización de la fiscalización, pero que no está exento de riesgos y posibles abusos.

