En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, nos explica los alcances del Proyecto de Ley No. 04917/2022-CR que pretende inafectar del Impuesto Predial a los “puntos de cultura” y “centros culturales no lucrativos”.
Escuchemos este podcast para entender los problemas que se generan respecto de este proyecto en el ámbito tributario, como son la falta de definiciones claras y una evaluación seria de las posibles distorsiones fiscales que pudieran darse, así como un detrimento recaudatorio por parte de las municipalidades distritales.”.