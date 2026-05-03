Henkel cumple 30 años en el mercado peruano. (Foto: Henkel Peruana)
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Edgar Velito
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Henkel, compañía alemana fabricante de adhesivos, productos para el cuidado de la belleza y del hogar, crece en Perú con el reordenamiento de sus líneas de negocio y una estrategia enfocada en consumo masivo e industria, en un contexto de ajustes globales y cambios en su portafolio. La multinacional alemana, que registró ingresos globales por 20,495 millones de euros en 2025, apunta a fortalecer su presencia en el país mediante la expansión en diversos sectores, mientras integra adquisiciones recientes y optimiza su operación logística para sostener su crecimiento en el mercado local.

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