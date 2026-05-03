Jorge Strapasson, presidente de Henkel Peruana, señaló que la empresa cerró el 2025 con una facturación récord de S/ 150 millones en el país, impulsada principalmente por el negocio de belleza, que superó al de adhesivos, pese a un contexto global complejo.

“Sin duda fue nuestro driver de crecimiento, ya que tuvimos nuevos lanzamientos en la linea de tintes de cabello. Si bien las dos unidades aportaron, en términos porcentuales, belleza fue la que más creció. Además, a nivel de consumo crecimos con la entrada de Persil (en 2023), los detergente líquidos, donde vamos ganando market share”, resaltó a Gestión.

Actualmente, la multinacional alemana tiene presencia en los principales rubros del país, como el mercado de belleza, industrial y minero. “Perú es clave para nuestro crecimiento en Latinoamérica”, aseveró.

Jorge Strapasson, presidente de Henkel Peruana.

Henkel diversifica adhesivos tras venta y apunta a nuevos sectores en Perú

Desde su ingreso formal al mercado de adhesivos en Perú en 2017, Henkel ha registrado un crecimiento sostenido de doble dígito en este segmento. Sin embargo, el año pasado, tuvieron la venta de un parte de su negocio de coatings (recubrimientos) para latas, lo que redujo ligeramente su participación dentro de las ventas de adhesivos.

“Vendimos esta empresa en términos globales, por lo que dejó de incluirse en la facturación que registrábamos en Perú”, explicó el ejecutivo.

Como forma de compensar esa salida, la empresa ha incursionado en nuevos rubros, como el mercado de reparación automotriz con la línea Loctite Max. “Este ingreso nos dio un impulso de crecimiento, aunque aún debemos compensar la salida del anterior negocio”, señaló.

Por ello, desde finales de año pasado efectuaron su ingreso al mercado agrícola, específicamente en soluciones de pegado para el armado de cajas destinadas a frutas y alimentos, un sector clave dentro del portafolio de Henkel Peruana.“Estas iniciativas de ir entrando de forma gradual, estratégica y estructurada en los rubros que estamos presentes en otros países, nos está dando este crecimiento importante en Perú a lo largos de los últimos años”, comentó.

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Además, buscarán aprovechar la potencialidad de la minería en Perú, especialmente en mantenimiento, reparaciones y soluciones de composites.

“La industria del cobre muestra una alta demanda de soluciones aplicadas al desgaste de las partes metálicas de la maquinaria, así como a su recuperación. El sector minero se mantiene dinámico, con proyectos que se vienen activando, y en el negocio de adhesivos es el rubro donde hemos registrado el mayor crecimiento”, comentó.

El próximo paso estratégico de la compañía será fortalecer su presencia en el mercado retail con marcas de adhesivos como Pritt y Super Bonder. “Este año fortaleceremos la presencia de Henkel en los canales de retail, con productos escolares y soluciones de adhesivos para el mantenimiento del hogar y usos personales, orientados a las necesidades del día a día de los consumidores”, señaló.

“En el sector retail ya contamos con una buena presencia en el mercado de belleza, pero buscamos ingresar al mercado de adhesivos y aprovechar el potencial de consumo en Perú con una mayor variedad de productos”, añadió.

Henkel reestructura distribución en Perú y activa sinergias tras adquisiciones

El año pasado la empresa reconfiguró su operación logística mediante su salida de Lurín a un centro de distribución en Huachipa con mayor capacidad de almacenaje. “Es una ubicación más cercana al puerto de Chancay, lo que nos brinda mayor agilidad en nuestros procesos. Además, al ser más grande, nos permite manejar de manera más eficiente el crecimiento que proyectamos”, señaló el ejecutivo.

A la fecha, Henkel todavía no cuenta con unidades fabriles en Perú, por lo que sus productos vienen importados desde sus plantas en Brasil, México o Colombia.

En cuanto a su crecimiento inorgánico, la multinacional viene ampliando su portafolio con la adquisición de empresas estratégicas alrededor del mundo.

“En 2024 y 2025, Henkel concretó la adquisición de dos compañías globales, Seal For Life y Critica, especializadas en la reparación y protección de estructuras metálicas frente al desgaste, incluso en aplicaciones subacuáticas. Estas empresas ya forman parte integral del portafolio de Henkel en Latinoamérica”, explicó.

Asimismo, indicó que la división ya se encuentra establecida y que, a partir de este año, comenzará a operar de manera más activa a nivel regional. “En Perú también podremos beneficiar a nuestros clientes con la nueva tecnología incorporada tras estas adquisiciones”, añadió.

En los últimos tres o cuatro meses, Henkel ha realizado adquisiciones o joint ventures con al menos cuatro o cinco empresas, algunas de carácter local y otras con presencia global. “Algunas están enfocadas en mercados específicos, mientras que otras buscan un posicionamiento más global; ahí es donde podemos traer esas tecnologías para el mercado peruano”, aseveró.

Más datos sobre Henkel

Operación. Henkel inició operaciones en el Perú hace 30 años con productos para el cuidado de la belleza y, posteriormente, en 2017 ingresó al mercado de adhesivos.

Henkel inició operaciones en el Perú hace 30 años con productos para el cuidado de la belleza y, posteriormente, en 2017 ingresó al mercado de adhesivos. Divisiones . En Perú, la compañía tiene dos unidades de negocio: tecnologías adhesivas y marcas de consumo (retail y profesional). Además, tiene 15 marcas en su portafolio.

. En Perú, la compañía tiene dos unidades de negocio: tecnologías adhesivas y marcas de consumo (retail y profesional). Además, tiene 15 marcas en su portafolio. Global. Los ingresos globales de Henkel rondan los 22,000 millones de euros, distribuidos equitativamente: 50% proviene del negocio de cuidado de la belleza (beauty care) y 50% del segmento de adhesivos.

Los ingresos globales de Henkel rondan los 22,000 millones de euros, distribuidos equitativamente: 50% proviene del negocio de cuidado de la belleza (beauty care) y 50% del segmento de adhesivos. Plantas. Henkel cuenta con plantas de producción en Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Guatemala y México, además de más de 40 instalaciones en Estados Unidos.

Henkel cuenta con plantas de producción en Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Guatemala y México, además de más de 40 instalaciones en Estados Unidos. Socios . La empresa trabaja en alianza con DHL, ya que es su socio logístico en Perú.

. La empresa trabaja en alianza con DHL, ya que es su socio logístico en Perú. Compras. En marzo, Henkel anunció el acuerdo definitivo para adquirir el 100% de la marca de cuidado capilar OLAPLEX por US$ 1,400 millones.