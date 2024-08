Su presidente ejecutivo, Eduardo Kunst, recuerda que a fines de la década de los 90 se decidió por la internacionalización de la compañía, que tiene 76 años de historia en Brasil. El propósito era ingresar a nuevos mercados con alta demanda de adhesivos, enfocándose principalmente en Latinoamérica. “Por entonces entendimos que necesitábamos estar en Perú con una planta productiva. La cual se concretó en 2007 tras la adquisición de Pegamentos Sintéticos, lo que nos permitió diversificar los mercados a los que nos dirigimos en Perú”, argumentó a Gestión.

Esta decisión le permitió afrontar años retadores, como lo fue el 2023, marcado por una recesión. Aunque la operación local no logró los objetivos trazados de un crecimiento por encima del 10% en ventas, sí obtuvo una mayor participación de mercado . “Este año debemos registrar un repunte entre el 15% y 20%. Estamos en ese camino. Un detalle relevante es que, en todo este tiempo, hemos registrado crecimiento de manera continuada, pese a que el mercado de adhesivos no crece a este nivel (de 15% a 20%). Estamos ampliando nuestro market share entrando a más segmentos, lo que nos ha proporcionado liderazgo sobre todo en el segmento B2B (industrial)”, expresó.

El mercado de adhesivos en Perú mueve, en promedio, US$ 100 millones al año, detalló el ejecutivo. Una característica de la industria de colas es que se usan en cantidades pequeñas, pero son utilizados por múltiples sectores y productos.

“Desarrollar la industria de adhesivos permite impulsar los segmentos económicos que la usan. La calidad de un calzado, por ejemplo, no va a ser óptima si la suela no está bien pegada. Si no contamos con buenos proveedores de pegamentos en Perú, diversas industrias que dependen de este insumo podrían verse comprometidas. Esta es una industria que crece por encima del PBI”, explicó Kunst.

Inversiones previstas para nuevos retos

La firma brasileña, que cuenta con nueve plantas en la región, está triplicando su capacidad de producción de adhesivos a base de agua. Esta decisión responde a la creciente demanda de productos sostenibles que no afectan el medio ambiente. La inversión estimada de esta expansión supera los US$ 4 millones.

“La inversión es significativa, ya que no solo abarca la compra de equipos, sino también el traslado de tecnología y la capacitación necesaria para desarrollar un portafolio de pegamentos sostenibles, tal como lo hemos hecho en otros países”, refirió la cabeza de Artecola. La ampliación en marcha estará plenamente terminada en 2026.

Paralelamente, se están destinando recursos a herramientas digitales y tecnológicas, incluyendo una plataforma de comercio electrónico que conecta al consumidor final con sus distribuidores.

En cuando a exportaciones, el ejecutivo mencionó que el 10% de su producción de Perú se exporta a Bolivia, y con el incremento de su capacidad llegará a 20%. “Artecola Perú planea duplicar tanto sus exportaciones como las importaciones de nuevos productos no fabricados en el país, aprovechando la oferta disponible en mercados internacionales”, sostuvo el ejecutivo.

Sin embargo, estas operaciones dependerán de que su capacidad instalada esté completamente operativa, un proceso que incluye laa triplicación actualmente en marcha para asegurar el avance en la expansión planificada.

