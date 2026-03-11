Don Italo fue la primera marca del holding Grupo BGG y también la más antigua, con 35 años en el mercado. (Foto: Grupo BGG)
Don Italo fue la primera marca del holding Grupo BGG y también la más antigua, con 35 años en el mercado. (Foto: Grupo BGG)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

El holding gastronómico Grupo BGG, con operaciones en el rubro de alimentos y restaurantes, avanza en la expansión de su marca Don Italo con nuevos formatos de atención y el desarrollo de líneas de producto vinculadas a tendencias de consumo, en el marco de un plan que incluye inversión en locales y ampliación de capacidad productiva. La compañía proyecta más aperturas de sus conceptos Rutta y Martina en aeropuertos del país y evalúa el traslado de su planta a un zona industrial, como parte de una estrategia de crecimiento para los próximos años.

TE PUEDE INTERESAR

Dueño de Osaka y KO proyecta 60 locales al 2029 con presencia en tres continentes
Comida japonesa: Shimaya Ramen acelera expansión en 2026 con más locales en Lima y provincias
Segundo Muelle acelera su expansión internacional y ya prepara su ingreso a EE.UU.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.