Giancarlo Carabelli, gerente general de Grupo BGG, señaló que su marca de pastas, salsas y productos de tradición italiana Don Italo cerró el 2025 con un crecimiento de 15% en ventas, impulsado por el desempeño en retail (supermercados) y en el canal horeca. “A inicios de 2026 también registramos buenos resultados frente al mismo periodo del año anterior, con un crecimiento de doble dígito”, comentó a Gestión.

Si bien la marca tiene un canal de venta directa a través de delivery, el grupo planea abrir dos locales bajo un formato híbrido que combine tienda, cafetería y restaurante. En el pasado contó con un punto de venta propio, que fue cerrado por limitaciones de espacio. “La apertura de locales puerta a calle está dentro del plan y esperamos contar con dos en el segundo semestre. El proyecto aún está en desarrollo, pero forma parte de nuestra estrategia de crecimiento”, aseveró.

Don Italo proyecta abrir su primer local en julio y el segundo en octubre, con ubicaciones tentativas en Miraflores, San Isidro y Surco. La inversión por cada tienda ascendería a US$ 300,000.

En línea con su expansión, la empresa alista el lanzamiento de tres líneas de productos vinculadas a productos saludables. “Estamos trabajando en nuevas líneas alineadas con tendencias globales, pero aún no podemos detallarlas porque no han salido al mercado. La idea es lanzarlas en los próximos meses”, indicó.

La meta del Grupo BGG es duplicar el tamaño del negocio de Don Italo en los próximos cinco años, apalancado en inversiones destinadas a la apertura de nuevos locales y al aumento de su capacidad productiva. “Este año estamos apuntando a crecer un 20%”, señaló.

Giancarlo Carabelli, gerente general de Grupo BGG.

Holding BGG proyecta 30 locales de Martina y Rutta al 2028

Las otras marcas del holding gastronómico son las cafeterías Rutta y Martina, ambos conceptos orientados al travel retail en aeropuertos de provincia.

“Rutta es un concepto casual dining en los food halls de aeropuertos, pensado como un espacio para que el pasajero descanse y coma antes de su vuelo. Martina, en cambio, es una isla gastronómica dentro de las salas de embarque, con comida al paso y un enfoque más casual”, señaló el ejecutivo.

Solo Martina cuenta con un local en Lima. El resto —16 establecimientos distribuidos entre ambas marcas— opera en aeropuertos de provincia. El año pasado la compañía abrió tres nuevos locales, ubicados en Tarapoto, Chiclayo y Trujillo; y para este año proyecta sumar dos nuevos locales en provincia.

“Tendremos próximas aperturas en Chiclayo y Pucallpa, con una inversión cercana a US$ 250,000 por local. Además, ampliaremos algunos establecimientos de Rutta para atender al mayor número de pasajeros”, adelantó.

El Grupo BGG cuenta con nueve locales de la marca Martina en operación.

Para sostener esta expansión, la empresa familiar ejecuta la ampliación de su planta en Magdalena, que permitirá incrementar en 50% su capacidad de producción.

“Estamos culminando una primera etapa de ampliación. Con esta expansión esperamos cubrir la demanda de este año y del próximo. Las obras concluirán en las próximas dos semanas y contemplan una inversión de US$ 300,000, destinada a nuevo equipamiento y tecnología”, explicó.

Sin embargo, estos no serían los únicos cambios previstos para su planta en el corto plazo. El grupo evalúa trasladarse a una instalación de mayor tamaño, aunque aún cuenta con margen para seguir ampliando y creciendo en su sede actual.

“Estamos en ese proceso, pero debemos avanzar paso a paso, en función de los ingresos y la inversión. La idea es mudarnos posiblemente en 2027, probablemente hacia el sur de Lima. Estamos evaluando algunos parques industriales”, comentó.

El holding proyecta para 2026 un crecimiento de 30% en ambas marcas, impulsado por la apertura de nuevos locales. “El objetivo con Rutta y Martina es alcanzar al menos 30 establecimientos hacia 2028; y, en el caso de Don Italo, llegar a cinco locales en Lima”, añadió.

Más datos sobre Grupo BGG

Nuevo socio. A inicios de este año, el holding gastronómico peruano BGG se incorporó como nuevo socio comercial del Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe (ACI-LAC), según informó el organismo regional.

A inicios de este año, el holding gastronómico peruano BGG se incorporó como nuevo socio comercial del Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe (ACI-LAC), según informó el organismo regional. Don Italo. Don Italo fue la primera marca del holding y también la más antigua, con 35 años en el mercado. Además, tiene un origen familiar, ya que fue fundada por el padre del actual gerente, impulsado por su interés en la cocina italiana. Su propuesta se centra en pizzas y pastas congeladas. Cencosud apostó por su receta y fue una de las primeras cadenas en incorporar su línea de pastas congeladas en supermercados a nivel nacional.

Grupo. En 2012 se creó el holding Grupo BGG con el lanzamiento de su primera marca de cafetería, Rutta, en el aeropuerto de Iquitos. Actualmente, el grupo cuenta con 17 locales de sus marcas Rutta y Martina a nivel nacional.