6 de diciembre del 2013.
Sandra Reyes
El dinamismo del mercado gastronómico en Perú continúa impulsando los planes de expansión de las marcas internacionales. En ese contexto, la cadena de restaurantes Chili’s —del grupo Brinker International— ha definido su hoja de ruta para el 2026, que incluye una nueva apertura en Lima, remodelaciones, la renovación de su carta con nuevas propuestas y el desarrollo de una plataforma temática vinculada al Mundial. ¿Cuál es la estrategia de la cadena estadounidense para crecer en el país?

