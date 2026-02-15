El 2025 fue un año de consolidación para Chili’s en el mercado peruano. Según explicó Jorge Fermi, gerente de Marca de Chili’s Perú, el desempeño estuvo impulsado por el fortalecimiento de la experiencia y la cultura interna de la compañía. “Fue un año en el que fortalecimos las bases del negocio, mejoramos eficiencias operativas y reforzamos el posicionamiento de la marca en un mercado muy competitivo”, afirmó el ejecutivo. La cadena cerró el año con una red de 33 restaurantes entre Lima y provincias.

Expansión 2026: nuevo local en Lima, remodelaciones y avance en provincias

Para el 2026, Chili’s proyecta mantener una senda de crecimiento sostenido, impulsada por nuevas aperturas y la continuidad de su plan de modernización. La principal expansión confirmada es la apertura de un nuevo restaurante en Villa María del Triunfo durante el primer semestre, con el objetivo de acercar su propuesta a nuevos públicos. El local operará bajo el formato actualizado de la marca, enfocado en una experiencia moderna y alineada con sus estándares. “Las proyecciones de ventas están alineadas a esta estrategia de expansión gradual y sostenible”, señaló Jorge Fermi, gerente de Marca de Chili’s Perú.

La cadena también evalúa fortalecer su presencia en provincias, donde ya opera en ciudades como Arequipa, Trujillo, Piura, Chiclayo, Cusco y Huancayo, mercados con creciente demanda por propuestas de casual dining. En paralelo, continuará reforzando la experiencia en los locales y su programa de remodelaciones. “La estrategia de crecimiento para el 2026 combina expansión selectiva, fortalecimiento de la experiencia, remodelaciones estratégicas e innovación constante en carta y coctelería”, indicó el ejecutivo.

Plataforma temática vinculada al Mundial

Como parte de su estrategia para el 2026, Chili’s lanzará una plataforma temática vinculada al Mundial para posicionar sus restaurantes como puntos de encuentro donde los clientes puedan ver los partidos y vivir una experiencia que combine gastronomía, coctelería y entretenimiento. Según explicó Jorge Fermi, la iniciativa busca reforzar el posicionamiento de la marca como un espacio de reunión y celebración.

Renovación de la carta

En el 2025, Chili’s reforzó su portafolio con el lanzamiento de los Hot Mozzarella, la ampliación de su oferta de hamburguesas con versiones tipo smash y la personalización del Triple Dipper. Además, mantuvo la plataforma “Margarita of the Month”, que presenta una nueva versión de su cóctel insignia cada mes. “Nos destacamos por ser una marca innovadora y el año pasado no fue la excepción”, señaló Fermi.

Para el 2026, la cadena prevé continuar con la evolución de su carta, incorporando nuevas propuestas gastronómicas y reforzando su oferta de coctelería, manteniendo el equilibrio entre innovación y sus productos icónicos. “Buscamos mantener el equilibrio entre innovación, calidad y los productos icónicos de la marca”, indicó el representante de la marca en Perú.

¿Cómo le fue a Chili’s en Perú durante el 2025?

El 2025 marcó avances en la expansión y modernización de Chili’s en el país. Durante el año, la cadena inauguró un nuevo restaurante en Comas, concretando su ingreso a Lima Norte, y ejecutó la remodelación de cuatro locales, incluida la reapertura de sedes emblemáticas como Óvalo Gutiérrez. Estas intervenciones buscaron alinear los espacios a los estándares actuales de la marca y responder a un consumidor que prioriza ambientes modernos y una experiencia integral.

En paralelo, la marca optimizó su propuesta gastronómica priorizando sus categorías core —Crispers, hamburguesas, tacos, fajitas, costillas y margaritas—, con especial protagonismo de su plataforma de coctelería. “El principal factor de crecimiento ha sido rescatar el espíritu chilihead original de la marca, siempre preocupados por nuestro personal y por nuestros invitados, tratando de ofrecer un nivel de hospitalidad superior al estándar del sector”, señaló Jorge Fermi.