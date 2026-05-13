El proyecto Antonella-Libelulas forma parte del paquete de terrenos en Áncash de Daura, que abarca más de 18,000 hectáreas e incluye también los proyectos Tayacoto y Yanamina. (Foto: difusión).
El proyecto Antonella-Libelulas forma parte del paquete de terrenos en Áncash de Daura, que abarca más de 18,000 hectáreas e incluye también los proyectos Tayacoto y Yanamina. (Foto: difusión).
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Edgar Velito
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La anunció la expansión estratégica de su ), tras concretar la adquisición de dos nuevas concesiones en la zona: Libelulas 25 y Libelulas 26.

Dichas concesiones, recientemente adquiridas, extienden en unas 2,000 hectáreas la presencia de la empresa hacia el este del objetivo . Con esta ampliación, el proyecto Antonella-Libelulas alcanza una superficie aproximada de 10,600 hectáreas e incluye diversos blancos prioritarios de exploración, como Antonella, Antonella Norte y Libelulas.

El proyecto Antonella-Libelulas forma parte del paquete de terrenos en Áncash de Daura, que abarca más de 18,000 hectáreas e incluye también los proyectos y . “Esta fue una excelente oportunidad para que Daura expandiera significativamente su presencia territorial en este distrito de alto potencial”, afirmó Mark Sumner, presidente y director ejecutivo de Daura Gold.

En Perú, Daura Gold posee concesiones mineras en la prolífica región de Ancash, incluyendo el proyecto Antonella-Libelulas de 10,600 hectáreas, que es el principal foco de las actividades de exploración en curso.
En Perú, Daura Gold posee concesiones mineras en la prolífica región de Ancash, incluyendo el proyecto Antonella-Libelulas de 10,600 hectáreas, que es el principal foco de las actividades de exploración en curso.
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Daura Gold amplía control minero en Áncash con nuevas concesiones

Las nuevas concesiones de Daura Gold fortalecen el control de la empresa sobre la extensión oriental del corredor estructural mineralizado clave en Libelulas, ubicadas aproximadamente a 6 km del objetivo y a 15 km al suroeste de la antigua mina Pierina de Barrick.

“Estas concesiones posicionan aún más a Daura dentro de uno de los distritos de oro y plata más prolíficos del Perú. Con múltiples objetivos emergentes y una participación positiva de la comunidad, estamos impulsando activamente el proyecto con el objetivo de comenzar la lo antes posible, resaltó.

Las nuevas concesiones Libelulas 25 y Libelulas 26 fueron adquiridas mediante solicitud directa ante el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (), la autoridad peruana de concesiones mineras.

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Daura Gold halla oro y plata en Antonella

A inicios de este 2026, la minera canadiense Daura Gold informó , ubicado en Áncash, en el norte del Perú. Los hallazgos provienen de zonas extendidas al norte del área principal del proyecto y refuerzan el potencial de la zona para contener oro y plata.

Según informó la compañía, ) en zonas ubicadas a un kilómetro al norte del área principal de Antonella, lo cual indica que las zonas con minerales podrían extenderse más de lo que se pensaba dentro del proyecto en Áncash.

El director ejecutivo de la empresa, Mark Sumner, destacó que los nuevos resultados se suman a descubrimientos previos y , en dirección al cercano proyecto Bonita, operado por Highlander Silver.

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