La canadiense Coppernico Metals informó avances de exploración en Tipicancha, uno de los objetivos del proyecto Sombrero, en Ayacucho. Los trabajos realizados en campo permitieron identificar un área con señales de actividad mineral que se extiende por más de cuatro kilómetros.

La compañía indicó que estos resultados refuerzan la posibilidad de encontrar cobre y oro a mayor profundidad en la zona. Con base en estos hallazgos, prevé iniciar perforaciones en los próximos meses para comprobar el potencial del yacimiento.

“El yacimiento Tipicancha, que aflora parcialmente, se perfila como uno de nuestros objetivos de exploración más prometedores en Sombrero, y planeamos realizar perforaciones de prueba en los próximos meses. La fuerte correlación entre el muestreo de superficie en áreas con escasa exposición del lecho rocoso, los recientes estudios geofísicos y estos últimos resultados refuerza nuestra confianza en la continuidad cercana a la superficie del horizonte pirita-cobre”, comentó Ivan Bebek, presidente y director ejecutivo de Coppernico.

El proyecto Sombrero se ubica en la franja Andahuaylas-Yauri, zona con operaciones mineras de cobre y oro. (Foto: Difusión)

Coppernico perfila nueva zona de cobre en Ayacucho y alista perforación

Entre febrero y marzo de 2026, Coppernico realizó 41 excavaciones pequeñas de hasta dos metros de profundidad. De ese total, tomó muestras en 32 puntos y en 25 encontró capas de roca con presencia de minerales. En detalle, seis perforaciones registraron concentraciones de cobre superiores a 0.1%. Los resultados más altos fueron de 0.44% y 0.42% de cobre en dos puntos evaluados.

Según la empresa, el análisis de las muestras detectó concentraciones de cobre y otros minerales (molibdeno, selenio y azufre) en áreas específicas del terreno. Además, identificó franjas y cruces de fracturas en la roca que habrían favorecido la acumulación de cobre en la zona.

El trabajo reciente también incorporó nuevas concesiones dentro del proyecto Sombrero, lo que permitió ampliar el mapeo regional. Con esta actualización, la zona con indicios de mineral en Tipicancha se extiende por más de cuatro kilómetros de largo y hasta 1.5 kilómetros de ancho.

La empresa indicó que esta nueva información ayudará a definir con mayor precisión los puntos donde realizará las próximas perforaciones. Según explicó, en este tipo de proyectos las zonas con mayor concentración de minerales suelen encontrarse a los lados o a mayor profundidad que las áreas donde aparecen señales en la superficie.

Coppernico Metals amplía control en proyecto Sombrero

El mes pasado, la minera canadiense aseguró una opción sobre 600 hectáreas adyacentes a su objetivo Tipicancha, reforzando un área clave para la exploración de sistemas epitermal-porfídicos de cobre y oro. Esta expansión se suma a las 1,400 hectáreas adquiridas en 2025, consolidando un paquete estratégico en la zona.

En detalle, Sombrero Minerales SAC, subsidiaria de Coppernico, firmó un acuerdo de opción con Exploraciones Horizonte Gold SAC (propietaria independiente de las concesiones) para explorar 600 hectáreas de concesiones.

Así, la subsidiaria ha recibido derechos inmediatos para realizar actividades de exploración en las Concesiones Horizonte, adquirirlas completando US$ 3 millones en gastos de obras en cinco años y realizando pagos totales de US$ 2 millones, y tener control operativo total de las concesiones durante el período de opción, incluyendo estudios geofísicos y perforaciones.

Si se ejerce la opción, el otorgante mantendrá una regalía del 1% sobre los ingresos netos de fundición, que Coppernico puede reducir al 0.5 % dentro de los 10 años mediante un pago único de US$ 1 millón.

Las concesiones de Horizonte están en regla, sin gravámenes ni obligaciones ambientales pendientes, y Coppernico planea iniciar a corto plazo las actividades de exploración iniciales.