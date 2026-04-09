Coppernico Metals Inc. fortalece su posición en en el distrito minero de Sombrero (Ayacucho), tras asegurar una opción sobre 600 hectáreas adyacentes a su objetivo Tipicancha, reforzando un área clave para la exploración de sistemas epitermal-porfídicos de cobre y oro. Esta expansión se suma a las 1,400 hectáreas adquiridas en 2025, consolidando un paquete estratégico en la zona.

En detalle, Sombrero Minerales SAC, subsidiaria de Coppernico, firmó un acuerdo de opción con Exploraciones Horizonte Gold SAC (propietaria independiente de las concesiones) para explorar 600 hectáreas de concesiones.

Así, la subsidiaria ha recibido derechos inmediatos para realizar actividades de exploración en las Concesiones Horizonte, adquirirlas completando US$ 3 millones en gastos de obras en cinco años y realizando pagos totales de US$ 2 millones, y tener control operativo total de las concesiones durante el período de opción, incluyendo estudios geofísicos y perforaciones.

Si se ejerce la opción, el otorgante mantendrá una regalía del 1% sobre los ingresos netos de fundición, que Coppernico puede reducir al 0.5 % dentro de los 10 años mediante un pago único de US$ 1 millón.

Las concesiones de Horizonte están en regla, sin gravámenes ni obligaciones ambientales pendientes, y Coppernico planea iniciar a corto plazo las actividades de exploración iniciales.

“En los últimos nueve años explorando el distrito de Sombrero, hemos racionalizado y adquirido terrenos que seguimos explorando con la hipótesis de que hemos extendido el cinturón Andahuaylas-Yauri hacia el oeste. Nos complace haber asegurado estas concesiones estratégicas antes del inicio de las perforaciones en nuestro objetivo adyacente de Tipicancha, donde actualmente estamos tramitando los permisos de perforación”, indicó Ivan Bebek, presidente y director ejecutivo de Coppernico.

Las concesiones recientemente adquiridas por Coppernico, ubicadas al sur de Tipicancha y dentro de las Concesiones Horizonte, amplían la cobertura sobre rocas volcánicas alteradas y contienen áreas exploradas históricamente entre 2006 y 2007 por Minera del Suroeste SAC.

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Coppernico: objetivo y expansión del proyecto Tipicancha

Tipicancha es un objetivo de cobre y oro a gran escala con alteración arcillosa avanzada sobre rocas volcánicas andesíticas, donde se han registrado afloramientos de brechas de pirita con valores de cobre significativos, interpretados como indicios de un sistema de pórfido fértil en profundidad.

Las concesiones recientemente adquiridas por Coppernico, ubicadas al sur de Tipicancha y dentro de las Concesiones Horizonte, amplían la cobertura sobre rocas volcánicas alteradas y contienen áreas exploradas históricamente entre 2006 y 2007 por Minera del Suroeste SAC, incluyendo mapeo geológico, muestreo superficial y tres perforaciones RC, que identificaron alteración hidrotermal y anomalías auríferas y de plata, pero sin evaluar a profundidad.

“Las concesiones de Horizonte, junto con la reciente ampliación de nuestro paquete de terrenos, cubren rocas volcánicas alteradas que representan expresiones de mayor nivel y/o menor temperatura de la capa litológica de Tipicancha y mejoran nuestra comprensión del sistema en superficie”, comentó Tim Kingsley, vicepresidente de Exploración de Coppernico Metals.

Los trabajos recientes de Coppernico muestran zonación de alteración consistente con la transición de sistemas epitermales de alta sulfuración a posibles mineralizaciones de pórfido en profundidad, destacando la importancia estratégica de estas concesiones en la etapa temprana de exploración y el desarrollo de un modelo geológico de distrito para Tipicancha.

“Estas observaciones y conjuntos de datos independientes ayudan a validar el marco estructural y la zonación de alteración que estamos definiendo y refuerzan la escala y el potencial de exploración del objetivo más amplio de Tipicancha”, añadió.

Coppernico avanza en acuerdos y permisos en Ayacucho

En febrero, Coppernico dio cuenta de los permisos de perforación vigentes en el objetivo Ccascabamba y tramita la ampliación mediante un EIA-Sd para incluir las zonas Fierrazo, Tipicancha y Chumpi, dentro del proyecto Sombrero. Además, informó que avanza en acuerdos comunitarios adicionales para gestionar nuevos permisos en Sombrero.

La ejecución del programa de perforación dependerá de la obtención de financiamiento adicional y de la aprobación de los permisos en trámite.

El proyecto Sombrero se ubica en la franja Andahuaylas-Yauri, zona con operaciones mineras de cobre y oro. La empresa sostiene que el área presenta cobertura volcánica superficial que dificulta la exposición directa de los sistemas mineralizados, lo que hace necesaria la exploración indirecta mediante métodos geofísicos.