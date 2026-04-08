La minera canadiense Endeavour Silver reportó resultados correspondientes al primer trimestre de 2026, destacando el desempeño de su operación en Perú, específicamente en la mina Kolpa, ubicada en la región de Huancavelica. Esta unidad se consolidó como un activo relevante dentro del portafolio de la empresa, contribuyendo de manera significativa a su producción total de plata.

Durante el periodo analizado, la planta de Kolpa produjo 530,118 onzas de plata, como resultado del procesamiento de 171,727 toneladas de material. El mineral tratado presentó una ley promedio de 106 gramos por tonelada de plata, además de contenidos asociados de plomo, zinc y cobre, lo que evidencia el carácter polimetálico del yacimiento.

Uno de los principales avances en la operación peruana fue la implementación de nuevas trituradoras y un molino de bolas de gran capacidad. Esta ampliación permitirá incrementar el procesamiento hasta 2,500 toneladas por día en los próximos trimestres, marcando un hito en la estrategia de crecimiento de la compañía en el país.

La operación de Kolpa se perfila como un eje estratégico para el crecimiento de la empresa en Perú, en un escenario de expansión productiva y mejora de capacidades. (Foto: Endeavour Silver).

No obstante, las operaciones enfrentaron condiciones climáticas adversas. La región de Huancavelica registró lluvias inusualmente intensas durante el trimestre, lo que generó un aumento en la humedad del material procesado y obligó a reforzar los sistemas de tratamiento de agua dentro de la planta.

Dichas condiciones también ocasionaron interrupciones operativas puntuales, incluyendo cortes de energía que afectaron las etapas de trituración y procesamiento. Como consecuencia, se registró una disminución temporal en el rendimiento y en la producción de metal, aunque las leyes del mineral y las tasas de recuperación se mantuvieron estables.

A nivel laboral, el contexto minero peruano presentó desafíos adicionales. El incremento en los precios de los metales y la intensificación de actividades extractivas y de construcción han generado una creciente escasez de mano de obra calificada en el sector, lo que impacta en la disponibilidad de personal para las operaciones.

A pesar de las lluvias intensas registradas en la región, la operación de Kolpa logró mantener niveles estables de desempeño, evidenciando capacidad de adaptación frente a condiciones adversas. (Foto referencial: Andina).

Próximos pasos de la mina Kolpa en Perú

De otro lado, Endeavour destacó que la planta de Kolpa operó de manera eficiente durante el trimestre. La capacidad de adaptación frente a condiciones climáticas y limitaciones operativas permitió sostener un nivel de desempeño estable en la unidad minera.

De cara a los próximos meses, Endeavour Silver proyecta un incremento en la producción de Kolpa, impulsado por la reciente expansión de su planta.

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