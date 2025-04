La canadiense Endeavour Silver Corp. (EXK) culminó una oferta para la emisión de un total de 11.6 millones de acciones ordinarias a un precio de US$ 3.88 cada una, generando así un ingreso bruto total de US$ 45 millones. Dicho monto será destinado para la adquisición de la compañía Kolpa S.A., que opera una mina de plata en Huancavelica.

En detalle, la venta de acciones de la minera servirá para financiar una parte de la compra de la minera peruana Kolpa, cuyo activo principal es la mina Huachocolpa Uno. La compañía y el referido yacimiento actualmente pertenecen a Arias Resource Capital Management y Grupo Raffo.

Hace unos días, Endeavour firmó un acuerdo para adquirir la minera peruana Kolpa por un total de US$ 145 millones, de los cuales US$ 80 millones serían en efectivo y US$ 65 millones en acciones comunes de Endeavour a un precio estimado de US$ 4.618 por acción.

“Hoy marca un hito significativo en el camino de Endeavour para convertirse en un productor de plata senior (...) La adquisición de la mina Kolpa representa un aumento sustancial en nuestra producción de AgEq oz y es un testimonio de la dedicación y visión de nuestro equipo”, comentó Dan Dickson, CEO de Endeavour.

Además, Endeavour ha acordado pagos contingentes de hasta US$ 10 millones en efectivo, sujetos al cumplimiento de ciertos hitos relacionados con el incremento de los recursos minerales. La compañía también asumirá aproximadamente US$ 20 millones de la deuda neta de la minera Kolpa.

Para financiar la parte en efectivo de la transacción, la minera canadiense también utilizará una combinación de ingresos procedentes de un acuerdo de compra de cobre con Versamet Royalties Corporation, una oferta pública de acciones liderada por BMO Capital Markets, y efectivo disponible. Al 31 de diciembre de 2024, Endeavour contaba con US$ 106.4 millones en efectivo y equivalentes.

¿Qué falta para cerrar la compra de Kolpa?

La compañía Endeavour Silver Corp. informó que el cierre de la transacción aún necesita aprobaciones regulatorias de la Bolsa de Valores de Toronto y la Bolsa de Valores de Nueva York, así como de las condiciones de cierre habituales.

Por el momento, la transacción y la oferta pública de acciones han sido aprobadas por el consejo de administración de Endeavour Silver. Se espera que dicha transacción se cierre en el segundo trimestre de 2025.

Pero, ¿si la compra no se concreta? La minera dijo que, si por alguna razón la compra de Kolpa no se lleva a cabo, Endeavour podrá usar ese dinero para otros fines a su discreción.

Potencial de la mina Huachocolpa

La mina Huachocolpa de Kolpa, en la provincia de Huancavelica, a unos 490 km al sureste de Lima, es un activo polimetálico centrado en la plata, con derechos mineros sobre 143 concesiones que abarcan 25,177 hectáreas.

Además, opera una planta concentradora de 1,800 toneladas por día (tpd) y utiliza métodos de minería subterránea como la extracción por subniveles y el relleno cortado.

En 2024, Kolpa produjo aproximadamente 2.0 millones de onzas de plata, 19,820 toneladas de plomo, 12,554 toneladas de zinc y 518 toneladas de cobre, lo que equivale a unos 5.1 millones de onzas de plata equivalente (AgEq oz). Los costos operativos fueron aproximadamente US$ 133 por tonelada.

Los planes de Endeavour con la minera Kolpa

Según TradingView, la operación permitirá a Endeavour incorporar la mina Kolpa a su portafolio, elevando a tres el número de minas en producción y marcando su entrada al Perú.

Así, se espera que Kolpa incremente la producción de Endeavour Silver en aproximadamente 5 millones de onzas de plata equivalente (AgEq). Dicha operación concuerda con el plan de la compañía de convertirse en un productor líder de plata.

La adquisición de Kolpa también ofrece a Endeavour Silver un potencial significativo de crecimiento y exploración. Y es que, con solo el 10% del terreno explorado hasta la fecha, existen múltiples objetivos para futuros descubrimientos.

La mina tiene un historial de expansión de producción, pasando de 800 tpd en 2016 a su capacidad actual de 1,800 tpd, con permisos en trámite para una expansión adicional a 2,500 tpd.

LEA TAMBIÉN: Minera Daura firma acuerdo comunitario e inicia un programa de exploración en Ancash