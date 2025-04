La multinacional metalúrgica OCIM anunció la adquisición de las plantas de procesamiento Chala One y Kori One (Arequipa) en Perú tras el procedimiento concursal de Inca One Gold Corp. (Inca One). De esta manera, la compañía fundada en París en 1961 tiene como objetivo reanudar la actividad en ambas plantas y la producción de oro para este año.

¿Cómo se concretó la adquisición?

A raíz de una resolución del Tribunal Supremo de Columbia Británica, OCIM adquirió la plena propiedad de la totalidad de las acciones de las empresas propietarias de ambas plantas de procesamiento. Con esta operación se pone fin a un periodo de más de dos años durante el que OCIM, propuso a Inca One soluciones beneficiosas para ambas partes, incluida la autorización de cinco reestructuraciones de deuda, que, resultaron infructuosas.

En consecuencia, OCIM ejecutó en 2024 sus avales como acreedor garantizado en el marco de un procedimiento judicial que culminó con un proceso concursal y de venta.

Inca One, compañía cotizada en la Bolsa de Valores de Toronto, explotaba dos plantas de procesamiento de minerales de oro y plata, Chala One y Kori One, situadas en el sur de Perú y que desarrollaban su actividad con las licencias pertinentes de las autoridades locales. La firma canadiense prestaba servicios de transformación de minerales al sector de la minería artesanal a pequeña escala.

En 2023, Inca One produjo alrededor de 20,000 onzas (600 kilos) de oro utilizando únicamente el 20% de su capacidad permitida, que es la segunda de mayor capacidad construida de transformación de minerales de Perú.

El plan de OCIM con las dos plantas de procesamiento

El objetivo de OCIM es reanudar las operaciones en las dos plantas, así como su producción para este año. Para ello, la compañía indicó que seguirá realizando inversiones significativas, tanto en forma de gasto de capital como de capital circulante, a fin de garantizar unas condiciones de adquisición de mineral competitivas en el mercado.

“Nuestra intención es situar las plantas de procesamiento de Chala One y Kori One en el centro de la transformación del sector de la minería artesanal de oro a pequeña escala en Perú, y convertirnos en el socio idóneo para los pequeños mineros artesanales locales, dando ejemplo en cada uno de los componentes de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG)”, comentó Laurent Mathiot, presidente y CEO de OCIM.

