La empresa minera Rio2 anunció, a través de los hechos de importancia publicados en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), una importante reducción de su deuda vinculada a la mina Condestable, ubicada en la provincia de Cañete, tras realizar un pago voluntario de US$ 20 millones. Esta operación financiera reafirma la relevancia estratégica de sus activos en el país.

El pago efectuado por la compañía eliminó completamente el pagaré mezzanine de US$ 10 millones y redujo el pagaré principal a US$ 45 millones, lo que mejora su posición financiera. Esta decisión no solo fortalece la estabilidad económica de la empresa, sino que también asegura la continuidad de sus operaciones en territorio peruano.

Condestable, una mina subterránea de cobre, oro y plata, se consolida como uno de los principales activos de Rio2 en Perú. La compañía ha señalado que continuará evaluando nuevos pagos voluntarios con el objetivo de acelerar la cancelación total de la deuda asociada a esta operación minera.

Perú se mantiene como eje clave en la producción de cobre, oro y plata. (Foto referencial: Andina)

Reestructuración del equipo directivo de Rio2

En paralelo, Rio2 anunció una reestructuración de su equipo directivo con la incorporación de nuevos ejecutivos que cuentan con amplia experiencia en el sector minero peruano. Entre ellos destaca Enrique Ramírez, quien asumirá como gerente general de Condestable, reforzando el liderazgo operativo en el país.

Asimismo, se suman al equipo Mariano Alarco como director sénior de excelencia operacional y Carola Gallo como directora de finanzas, ambos con trayectoria vinculada a operaciones y gestión empresarial en el ámbito minero y financiero. Estas incorporaciones apuntan a fortalecer la gestión estratégica desde Lima, donde se concentrarán las decisiones clave.

Otros cambios incluyen el ascenso de Christopher Díaz como vicepresidente sénior de finanzas y la designación de Edgardo Briones como director sénior de proyectos. Ambos cuentan con experiencia en proyectos mineros en Perú, lo que refuerza la capacidad técnica de la empresa para ejecutar iniciativas en el país.

En el marco de esta reorganización, Adolfo Vera, ex propietario de Condestable, dejará sus funciones ejecutivas y continuará como asesor del equipo directivo. Su experiencia en el desarrollo de la mina peruana es reconocida como clave para el posicionamiento actual de la operación.

Cambios directivos reflejan nueva etapa empresarial tras adquisición. (Foto referencial: Andina)

Estrategia de Rio2 para Perú

La compañía también anunció la entrega de incentivos en acciones y opciones a sus ejecutivos, como parte de su estrategia para alinear intereses y fomentar el crecimiento sostenido. Estas medidas buscan consolidar un equipo comprometido con la expansión de las operaciones en Perú y otros mercados de la región.

Finalmente, Rio2 reafirmó su compromiso con el desarrollo responsable de la minería en Perú, destacando la aplicación de altos estándares ambientales y la gestión de riesgos regulatorios. En ese sentido, la empresa posiciona al país como un eje central de su estrategia, combinando estabilidad financiera, fortalecimiento institucional y proyección de crecimiento en el sector minero.