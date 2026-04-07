La minera canadiense Radius Gold Inc. informó avances en su Proyecto de Plata Jonco, ubicado en la región Áncash, al norte del Perú, donde recientes trabajos de campo han identificado valores anómalos de galio asociados a la mineralización de plata. Este hallazgo se produce en una etapa temprana de exploración, en la que la compañía busca consolidar información técnica clave antes de avanzar hacia fases más intensivas del proyecto.

Los resultados provienen de un programa inicial de muestreo de superficie, en el que tres muestras de roca arrojaron contenidos significativos de plata y galio. Entre los valores reportados destacan hasta 13,24 gramos por tonelada de plata y concentraciones de galio que alcanzan 37,64 partes por millón. Según la empresa, se trata de los primeros indicios relevantes de este elemento en la zona.

El descubrimiento de galio reviste especial importancia debido a su uso en industrias tecnológicas, lo que podría incrementar el valor potencial del yacimiento. Radius considera que este elemento podría formar parte de un sistema polimetálico más amplio en Jonco, junto con minerales como oro, plomo y zinc, lo que abre nuevas perspectivas para la exploración en territorio per

La digitalización y el uso de datos en tiempo real empiezan a redefinir la forma en que se planifican y ejecutan las operaciones mineras en el país. Foto: Andina.

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Radius refuerza estudios geológicos para definir perforación

El proyecto se ubica en el cinturón volcánico del Mioceno, una zona geológicamente favorable en el norte del Perú. La mineralización está asociada a estructuras volcánicas como domos dacíticos y brechas diatrema, características que suelen estar vinculadas a depósitos minerales de importancia económica. Además, perforaciones históricas han confirmado la presencia de mineralización desde superficie hasta profundidades considerables.

No obstante, la compañía ha señalado que gran parte de la información histórica disponible aún no ha sido verificada bajo estándares modernos. En ese sentido, el programa actual incluye el registro sistemático de datos de perforaciones previas y el reanálisis de muestras utilizando tecnologías más avanzadas, con el objetivo de validar y mejorar la calidad de la información existente.

En paralelo, Radius viene desarrollando estudios geológicos especializados, incluyendo análisis petrográficos, mineralógicos y de alteración, así como un programa de mapeo geológico y muestreo de superficie más amplio. Estas acciones buscan integrar datos estructurales, litológicos y geoquímicos para definir con mayor precisión los objetivos de perforación futura.

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Próximos pasos

En el ámbito social, Radius ha sostenido reuniones con comunidades locales de Áncash para presentar su programa de exploración y abordar temas relacionados con el medio ambiente, el agua y las oportunidades de empleo. Como resultado, la Asamblea General comunal aprobó continuar las negociaciones para formalizar el acceso a los terrenos, un paso clave dentro del desarrollo del proyecto en el contexto peruano.

Pese a estos avances, la empresa aún debe cumplir con una serie de requisitos antes de iniciar perforaciones, entre ellos la formalización de acuerdos comunitarios, la obtención de permisos ambientales y la autorización del Ministerio de Energía y Minas. Mientras tanto, Radius continuará con los estudios técnicos y el proceso de permisos, en un proyecto que podría ampliar el potencial minero del Perú en el segmento de metales estratégicos.

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